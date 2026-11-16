El programa del PSOE promete 500 millones para que UGT y CCOO enseñen a “convivir en igualdad” con los inmigrantes

El programa electoral del PSOE ha prometido 500 millones de euros para que los «agentes sociales», es decir, sindicatos como UGT y CCOO, enseñen a «convivir en igualdad» con los inmigrantes que llegan al país. El partido encabezado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha presentado este domingo con un acto de campaña con el líder socialista en Alcorcón (Madrid).

El PSOE ha creado un programa dividido en nueve puntos. Uno de ellos es mejorar la «calidad democrática, convivencia y derecho». Y dentro del mismo, desarrolla el impulso de una «política migratoria regular, humana y eficaz».

En ese sentido, el PSOE defiende que «España necesita una migración ordenada, legal y segura, que responda a sus necesidades demográficas y económicas». El programa de los socialistas incide en que desde que llegaron al Gobierno han «ampliado las vías legales para residir y trabajar en España, modernizado la normativa de extranjería y reforzado la cooperación con los países de origen y de tránsito para combatir a las mafias y salvar vidas».

Las nuevas medidas a las que se compromete el PSOE si sigue en el Ejecutivo son «seguir avanzando en esta dirección: simplificar los trámites, dar seguridad jurídica, impulsar la contratación en origen, agilizar la homologación de títulos y facilitar el acceso al empleo, para aprovechar el talento de quienes vienen a vivir y trabajar aquí».

Los socialistas denuncian el «aumento de las crisis humanitarias» ante las que quieren que España siga siendo «un puerto seguro para las personas refugiadas, con una política migratoria unida a la cooperación al desarrollo y a la defensa del derecho internacional».

«Derechos y obligaciones para todos»

Por tanto, pretenden lograr una integración en un «doble sentido», es decir, con «derechos y obligaciones para todos». Para conseguirlo, propone un «Plan de Integración y Ciudadanía». Este busca «reforzar la formación, el empleo, la educación y la sanidad». «La mejor respuesta al racismo y la xenofobia es una convivencia en igualdad de oportunidades», concluye el PSOE.

Para ello, uno de los compromisos es «desplegar el Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030». El proyecto socialista gozaría de «una dotación inicial de 500 millones de euros». Para ello, el PSOE propone contar con «la colaboración de las administraciones públicas y los agentes sociales».

Con ello, los socialistas tienen como objetivo «favorecer la integración y la convivencia, promoviendo la igualdad de derechos, el cumplimiento de las obligaciones y la participación de las personas migrantes en la sociedad».

Otra de las medidas con las que el partido de Sánchez quiere fomentar la integración es a través de «ampliar las vías legales y seguras de protección internacional y reforzar el sistema público de acogida y asilo». Lo haría «con mecanismos para el reasentamiento y visados humanitarios, financiación estable y atención especializada en salud mental, educación, traducción e integración social».

Por otro lado, el PSOE se compromete a apoyar a las personas extranjeras llegadas a España «apoyando el asociacionismo, reforzando los espacios de participación ciudadana e impulsando su implicación en la vida pública».

Por último, entre los compromisos para una «migración regular», el PSOE promete «garantizar un sistema de acogida digno, robusto y una protección internacional efectiva, reforzando la protección especialmente de los niños, niñas y adolescentes que lleguen solos, situando siempre el interés superior del menor en el centro de nuestra política».