Sánchez enarbola ahora la bandera de España tras gobernar con todos los partidos que quieren romperla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enarbolado ahora la bandera de España que ha puesto en valor recordando que es «de la Constitución Española» pese a que él lleva cuatro años incumpliéndola después de no haber aprobado los Presupuestos Generales del Estado desde la legislatura pasada. Así lo ha expresado al inicio del mitin de campaña que este domingo ha celebrado el PSOE en Alcorcón (Madrid).

Las banderas de España, que al comienzo de la precampaña brillaron por su ausencia en mítines como el de Zaragoza, como informó OKDIARIO, ahora toman fuerza para apelar a un voto más moderado. El PSOE comenzó a repartir las insignias nacionales en varios de sus actos posteriores, como en Valencia o Sevilla, que fue el que dio el pistoletazo de salida a la campaña.

Sánchez, a dos semanas de las generales, ha iniciado el mitin de este domingo de manera sorpresiva: con una bandera de España. El símbolo nacional estaba en manos de numerosos militantes que habían llenado el interior del Polideportivo Los Cantos de Alcorcón.

«Ésta es nuestra bandera»

El dirigente socialista la ha enarbolado, paseando durante unos minutos frente a los cientos de militantes que han asistido. Sánchez, con calma, ha recorrido de un lado para otro la zona central del polideportivo, mientras le jalaban los socialistas.

Como si fuera el maestro de ceremonias, Sánchez ha abierto el acto con unas palabras. Es la primera vez que lo hace, ya que en otras ocasiones ha sido el dirigente local o territorial que le acompañaba quien hacía de telonero del discurso principal: el del presidente.

«Ésta es nuestra bandera, la de los derechos, la Constitución Española, de las mujeres y sus derechos, de la diversidad territorial, de nuestros abuelos y padres que lucharon por la democracia, la de la fuerza de la gente», ha resaltado Sánchez, aludiendo al lema que ha lanzado el PSOE para la campaña de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

En el acto, Sánchez ha estado acompañado por varios ministros así como por miembros de su gabinete en Moncloa. Sin embargo, aparte del jefe del Ejecutivo, sólo han tomado la palabra Candelaria Testa, alcaldesa de la localidad, y Óscar López, secretario general de los socialistas madrileños y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En este acto, el PSOE ha presentado su programa electoral. Y es que aún no ha anunciado pese a que los socialistas lanzaron su campaña este jueves en Sevilla, en un acto en el que la figura principal fue la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. La esposa de Sánchez dijo que quería hablar desde el atril como «militante de base del PSOE». «Estamos un poco cansados de gente que está malhablando, juzgándonos, intentando decirnos cómo actuar. Eso no lo vamos a permitir», manifestó Begoña.