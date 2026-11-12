Begoña Gómez habla por primera vez en un mitin del PSOE antes de ser juzgada por corrupción: «Estamos cansados de gente juzgándonos»

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha hablado por primera vez en un mitin del PSOE este jueves. Ha sido en el acto de arranque de campaña socialista en Sevilla para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. «Estaréis de acuerdo que estamos un poco cansados de gente que están malhablando, juzgándonos, intentan decirnos cómo actuar. Eso no lo vamos a permitir», ha manifestado.

La mujer del presidente ha dicho que quería hablar desde el atril del auditorio FIBES de Sevilla como «milititante de base del PSOE». Begoña ha dicho que, para ella, es «un gran honor» forma parte de la familia socialista: «Nadie camina si no hay una persona dispuesta a darte un abrazo y darte la mano». «Gracias porque me habéis la mano el aliento para continuar», ha indicado.

La mujer del presidente se ha mostrado «afortunada por el cariño de la gente» que más le quiere: «Mis hijas, y de Pedro». Posteriormente, Sánchez le ha devuelto el halago en su discurso posterior: «Si por algo soy afortunado, Begoña, es por ser tu esposo y el padre de tus hijas».

La esposa del presidente ha continuado su discurso agradeciendo ese cariño a personas anónimas que le han mandado «tanto cariño» que ella ha «sentido tan cerca». «En este tiempo he recibido un montón de mensajes, palabras de cariño por la calle, cartas de España, de Estados Unidos, son cartas cartas de mujeres», ha detallado.

Carta de la «hija de la transición»

«Mujeres como Carmen, Leticia, Mercedes,… quiero recordar una de ellas, hija de la transición», ha indicado. La esposa del presidente ha subrayado: «Es emocionante que en este mundo digital estas mujeres hayan encontrado el momento para sentarse, escribir una carta y darme apoyo».

«Lo hicieron de tal manera me daban ese ánimo y compartían conmigo esas dificultades personales, profesionales y esa necesidad de que se les reconozca como mujeres y profesionalmente y en un entorno personal al que dar espacio», ha manifestado.

Esa mujer que ha destacado Begoña decía en su carta que «siempre con la rosa en el corazón». «Esa rosa la llevo tatuada», ha celebrado la esposa del líder del PSOE. «Ante estas circunstancias y dificultades que me presentaban, todos me decían sigue adelante, no estás sola, hoy yo vengo aquí porque se lo quiero devolver y les quiero decir que sigan adelante que no están solas que este es el gran partido que las acompaña», ha incidido. El auditorio, en varias ocasiones ha cortado su discurso jaleándola: «¡No estás sola!».

«Demasiado tiempo hemos sido señoras de, ese tiempo ya ha terminado, nosotras somos las autoras de nuestra propia vida», ha puesto en valor.

«Soy Begoña Gómez»

«Soy Begoña Gómez, como todas vosotras lo que he hecho toda mi vida es intentar defender mi trabajo y proteger a esta familia», ha indicado. Y ha añadido: «Estaréis de acuerdo que estamos un poco cansados de gente que están malhablando y juzgándonos, intentan decirnos cómo actuar». «Eso no lo vamos a permitir», ha recalcado.

«Esta es la España de las mujeres, que nos lo hemos currado, no ha venido caído del cielo, del esfuerzo de nuestras madres, hermanas, las estamos construyendo con nuestras hijas», ha gritado.

«Queremos, seguir eligiendo nuestro camino, nuestro tiempo, sobre nuestro cuerpo sin ser continuamente cuestionadas», ha espetado Begoña Gómez. «La igualdad no es solo avanzar sino en que nadie nos lo pueda impedir», ha indicado.

La esposa de Sánchez ha pedido el voto para su marido: «Ahora tenemos que defender la igualdad con toda nuestra fuerza, la fuerza de nuestro voto, para seguir avanzando y nunca para retroceder». «Este partido ha estado y está detrás de cada avance de cada mujer», ha sentenciado.

La mujer de Pedro Sánchez ha estado acompañada, además de por el jefe del Ejecutivo, por el secretario general de los socialistas sevillanos, Javier Fernández, la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.