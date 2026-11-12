Sánchez y la procesada Begoña se olvidan de los 69 muertos de Urda y arrancan bailando la campaña en Sevilla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, la procesada Begoña Gómez, han comenzado bailando la campaña electoral en Sevilla, olvidándose otra vez de los 69 muertos de Urda, sólo 15 días después de la tragedia ferroviaria. Tanto se han olvidado de ellos, que han buscado el impacto electoral con algo inédito: el primer mitin de Begoña Gómez.

La mujer del presidente del Gobierno ha dicho que «estaréis de acuerdo en que estamos un poco cansados de gente que está malhablando, juzgándonos, intentan decirnos cómo actuar. Eso no lo vamos a permitir», ha manifestado.

El auditorio Fibes de Sevilla ha sido el escenario del nuevo dance electoral del presidente del Gobierno, que, esta vez junto a su mujer, ha sido una de las imágenes del inicio de campaña. Les ha acompañado más tarde la ex ministra y líder del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, que, bailando descosida, también se apuntó al espectáculo.

Al llegar al escenario, Sánchez se ha reunido con su mujer, con quien se ha besado, y con María Jesús Montero, mientras sonaba de fondo la canción T AMARÉ, de Tony Grox y Lucycalys, con ritmos flamencos, y tonos urbanos, con los que el candidato y sus acompañantes han bailado animadamente.

Recordemos, además, que el otro gran accidente ferroviario que pesa sobre la legislatura sanchista, el de Adamuz, con 46 muertos, fue, como el mitin, en territorio andaluz.

La gran sorpresa ha sido que lo ha abierto, precisamente, Begoña Gómez, quien, por primera vez, ha participado en un mitin del PSOE. La mayor parte de su discurso lo ha dedicado a autoafianzarse, enumerando los apoyos que, según ella, ha recibido en su camino judicial.