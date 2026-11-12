Es muy probable que la reacción de las víctimas y familiares de las tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda al comprobar cómo Pedro Sánchez volvía a bailar en un mitin en Sevilla guarde estrecha relación con el título de la película de Sydney Pollack Danzad, danzad, malditos. Y es que es lógico y humano que quien ha sufrido en sus carnes el dolor y el espanto entienda como una mezquindaz y un soberbio ejercicio de deshumanización que el presidente del Gobierno de España se ponga a bailar y se victimice en un mitin junto a su esposa, Begoña Gómez.

Mezquindad porque, por una elemental cuestión de sentido y sensibilidad, el accidente de Urda obliga, por decencia y decoro, a guardar las formas y a mostrar un mínimo de empatía con el sufrimiento que a estas horas padecen quienes perdieron a sus seres queridos o resultaron gravemente heridos en el brutal choque de los trenes en Toledo. Tener que explicar esto está de más, porque la imagen de Pedro Sánchez en el mitin de Sevilla es tan elocuente que solo cabe preguntarse qué patrón moral guía el comportamiento del candidato socialista.

Se trata, simplemente, de pedirle a Sánchez compostura, y que mida sus actos con la prudencia y respeto que está obligado a guardar en función de su cargo. Solo eso. Porque una cosa son las estrategias de campaña y otra hacer campaña sin el recato y dignidad que merece la memoria de las víctimas. Y, visto lo visto, resulta evidente que los bailecitos de Sánchez y su señora esposa los violentan gravemente.

Mal está que Sánchez no tuviera la decencia de asistir al funeral oficiado hace apenas unos días, pero de ahí a ponerse a bailar hay un trecho muy largo. Y en cada tramo de ese trecho hay mucha infamia, mucha vileza y una descarnada falta de principios. Así que volvemos al principio: danzad, danzad, malditos.