Sánchez se queda sin su golpe de efecto junto a Lula: el brasileño cancela el acto por problemas de garganta

El presidente Pedro Sánchez se queda sin el acto electoral que había preparado junto al ex preso Lula da Silva. El PSOE ha cancelado la conversación pública que ambos iban a protagonizar el lunes en Madrid, aunque sí se mantiene, por ahora, la reunión institucional entre los dos mandatarios en La Moncloa.

El motivo trasladado por la dirección socialista es una afonía del presidente brasileño. La cita, prevista en una sede de UGT, iba a permitir a Sánchez exhibir en plena campaña el respaldo de su aliado izquierdista, a menos de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Lula pasó 580 días en prisión tras ser condenado por corrupción en causas relacionadas con la operación Lava Jato. Aquellas condenas fueron anuladas por la justicia brasileña en 2021.

Lula mantiene la cita en Moncloa

El mandatario brasileño hará escala en Madrid el lunes 16 de noviembre, durante su viaje de regreso tras participar en la cumbre del clima COP31, celebrada en Antalya (Turquía), y en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, en Manila (Filipinas).

Su paso por España incluía dos citas con Sánchez: una reunión en la sede del Gobierno y el acto electoral organizado por el PSOE. La afonía ha obligado a suspender la segunda, pero fuentes de Moncloa aseguran que la visita institucional sigue en pie.

Los dos dirigentes tienen previsto abordar las relaciones entre España y Brasil y la coordinación de iniciativas internacionales como Democracia Siempre y la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza.

Será la primera visita de Lula a España desde que logró la reelección frente a Flávio Bolsonaro el pasado 25 de octubre. El presidente brasileño no acudió a la reciente Cumbre Iberoamericana de Madrid debido al cansancio que le había producido la campaña electoral en su país.

¿Por qué se cancela el acto con el PSOE?

Los problemas de voz de Lula ya habían condicionado su gira internacional. Según ha publicado el diario brasileño Folha de S.Paulo, el mandatario podía hablar este sábado, pero no se encontraba en condiciones de afrontar intervenciones públicas prolongadas.

Durante su visita a Filipinas canceló sus declaraciones y no pronunció discursos tras sus reuniones. En su lugar, difundió comunicados escritos. Ahora, el PSOE ha suspendido también la conversación pública que había programado con Sánchez.

El presidente del Gobierno había celebrado la victoria de Lula y la había utilizado como ejemplo para animar a los socialistas ante el 29-N. El acto de Madrid le habría permitido trasladar esa alianza al escenario electoral español, pero finalmente tendrá que prescindir de la cita.

Un aliado que pasó 580 días en prisión

La relación política entre Sánchez y Lula se ha reflejado en iniciativas internacionales compartidas. Desde Moncloa ya se había dejado abierta la puerta a que el presidente brasileño acompañara al líder socialista durante la campaña.

Lula pasó 580 días en prisión tras ser condenado por corrupción. En 2021, el Tribunal Supremo de Brasil anuló aquellas condenas al considerar que el tribunal que lo había juzgado no era competente. La decisión le permitió volver a competir por la Presidencia. El PSOE pierde ahora el acto que había preparado con el dirigente brasileño. Sánchez mantiene, de momento, la oportunidad de recibirlo el lunes en La Moncloa.