Brasil elige presidente en una segunda vuelta histórica: ligera ventaja de Flávio Bolsonaro sobre Lula en las encuestas

Cerca de 159 millones de brasileños están llamados a las urnas este domingo para elegir presidente en una segunda vuelta que enfrenta al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, (condenado por corrupción) del Partido de los Trabajadores (PT), y al senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), hijo del ex presidente Jair Bolsonaro. Se trata de una de las elecciones más ajustadas de la historia reciente del país, tras una primera vuelta celebrada el 4 de octubre en la que ninguno alcanzó el 50% de los votos válidos necesarios para imponerse de inmediato.

En aquella jornada, Flávio Bolsonaro sorprendió al obtener el 47,03% de los sufragios válidos (alrededor de 56 millones de votos), frente al 45,16% de Lula (cerca de 54 millones). La diferencia, de unos dos millones de votos, obligó a la segunda vuelta que se celebrará este domingo. El resto de candidatos, entre ellos el escritor Augusto Cury, quedó muy lejos, y una parte significativa del electorado (votos nulos, blancos y abstenciones) quedó en disputa para esta segunda ronda.

Las últimas encuestas dibujan un empate técnico, aunque con una ligera y ventaja numérica para Flávio Bolsonaro. La más reciente de Datafolha, publicada en la recta final, da a ambos candidatos en torno al 50% de los votos válidos, o bien da al senador un 51% frente al 49% de Lula, siempre dentro del margen de error (generalmente de ±2 puntos). Otras mediciones de Quaest muestran resultados similares (51%-49% o 46%-45% según se computen votos válidos o totales). Sondeos de AtlasIntel/Bloomberg, BTG/Nexus, PoderData y CNT/MDA también reflejan una carrera muy estrecha, con Flávio por delante por entre uno y dos puntos en la mayoría de los casos. El promedio de las encuestas posteriores a la primera vuelta oscila alrededor del 51% para Bolsonaro y el 49% para Lula.

Lula, de 80 años, que busca un cuarto mandato no consecutivo, ha intensificado la movilización populista de su base, especialmente en el nordeste y entre los sectores más pobres, apelando a los programas sociales y a la defensa de la democracia.

Lula da Silva estuvo encarcelado durante 580 días por delitos de corrupción entre 2018 y 2019, aunque todas sus condenas fueron posteriormente anuladas por la justicia brasileña debido a graves fallos procesales. Pero hay que destacar que la anulación judicial tuvo un carácter netamente procesal: los juicios se cancelaron debido a las violaciones a las garantías constitucionales del acusado, no porque un tribunal determinara su inocencia o falsedad de los hechos. Al trasladarse los casos a la jurisdicción correcta en Brasilia, terminaron prescribiendo debido a la avanzada edad del mandatario.

Históricamente, en Brasil es muy difícil remontar en una segunda vuelta cuando se llega en segundo lugar. Flávio Bolsonaro, por su parte, capitaliza el legado de su padre y el descontento con el gobierno actual por la economía y la inseguridad; tiene fuerte apoyo en el sur y sureste y entre el electorado más conservador y evangélico.

El comportamiento de los casi 48 millones de electores que no votaron por ninguno de los dos en la primera ronda será decisivo. Los colegios electorales abren a las 12:00 del mediodía y cierran a las 21:00 horas (hora española). En ese momento ya se empezarán a hacer públicos los primeros resultados.

El sistema de urnas electrónicas en Brasil hace que el recuento sea sumamente veloz. Salvo que se presente un escenario de empate técnico milimétrico que obligue a esperar hasta el último voto, la tendencia clara y el nombre del ganador de esta segunda vuelta se conocerían entre las 22:30 y las 23:30 horas de este domingo.