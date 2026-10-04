Bolsonaro obtiene más del 50% de los votos en Brasil en el inicio del recuento y podría ser presidente en la primera vuelta

Flávio Bolsonaro, candidato de la derecha brasileña, por el momento con el 28% escrutado, se impone con un 50,85% de los votos ante Lula da Silva y podría lograr la elección directa en primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil celebradas este domingo. El líder del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente de la República Federativa del Brasil, Jair Bolsonaro, llegaba a la contienda electoral como uno de los favoritos para destronar a Lula, quien lleva en el poder en su tercer mandato tres años y nueve meses. Con el 28% de las mesas escrutadas, Bolsonaro ha logrado 16.317.418 votos frente a los 13.172.611 votos obtenidos por el actual mandatario brasileño Lula da Silva.

Brasil, el grande suramericano, celebra elecciones este domingo para elegir un nuevo mandatario en unos comicios que, según analistas, iban a ser de los reñidos de la historia de la República Federativa, según las encuestas, aseguraban que habría un empate técnico y que los resultados obligarían a realizar una segunda vuelta que se celebraría el próximo 25 de octubre.

Lula da Silva llegaba con la intención de continuar el poder con su cuarto mandato, mientras Flávio Bolsonaro busca traer ideas liberales y de derechas luego de que su padre, el ex militar Jair Bolsonaro, dejara el poder en el año 2022.