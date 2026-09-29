Buscan voluntarios para trabajar en una de las 7 maravillas naturales del mundo con casa gratis: los requisitos y cómo postular

Una familia de Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, ha publicado en la plataforma digital Workaway una propuesta en busca de voluntarios que quieran gozar de una experiencia única en un trabajo completamente inusual. La oferta consiste en vivir durante al menos dos semanas próximo a las Cataratas del Iguazú, junto a animales, selva, cascadas y senderos.

El intercambio está dirigido a personas que quieran apoyar en un emprendimiento turístico que aún está en vías de desarrollo. El precio a pagar por parte de los voluntarios, a cambio del alojamiento gratuito, es trabajar entre cuatro y cinco horas diarias.

Dónde se encuentra la granja

La finca está ubicada a cuatro kilómetros de Puerto Iguazú y consta de camping, rancho, baños, senderos y animales que delimitan con numerosa vegetación y cascadas. También se puede hacer uso del transporte público, que se encuentra a tan solo 200 metros del terreno.

Éstas son las tareas que deben realizar los voluntarios

La iniciativa lleva años en desarrollo y sus organizaciones siguen ampliando las instalaciones. Entre ellas, hay cabañas artesanales erigidas con piedra y troncos de la región, un campo de fútbol, una tirolina y un parque recreativo para niños con un tobogán hinchable.

Quienes quieran participar deberán cumplimentar distintas actividades relacionadas con el correcto mantenimiento y funcionamiento del lugar. La convocatoria requiere las siguientes tareas:

Mantenimiento general

Trabajos de construcción

Limpieza

Jardinería

Actividades en la granja, como el cuidado de animales

Proyectos ecológicos

Ayuda doméstica

Interacción en distintos idiomas

Otro tipo de trabajos creativos

También hay tiempo para el ocio

Una vez terminada la jornada, los participantes disfrutan de tiempo libre para explorar la zona y deleitarse con las cascadas, ríos y arroyos próximos. La ubicación es uno de los principales atractivos de la estancia. Durante el ocio, los participantes pueden conocer diferentes áreas de Misiones y su entorno.

La publicación señala como destinos imperdibles las Cataratas del Iguazú, tanto del lado brasileño como del lado argentino, el río Paraná, las minas de Wanda, la selva misionera, la Costanera de Puerto Iguazú y el centro de la ciudad, además de una serie de restaurantes y bares. También cabe la posibilidad de visitar Ciudad del Este, Paraguay, y otros territorios de la región.

Cómo es el alojamiento y los requisitos

La familia ofrece una pequeña cabaña para dos personas, con una cama individual, sábanas, instalación lumínica, mesa y conexión Wi-Fi. Además, cuenta con una diminuta cocina equipada con cubertería, mesa, sillas y una nevera. El baño está fuera de la cabaña, a unos pasos de distancia, y dispone de retrete, ducha con agua caliente y un espejo.

La estancia mínima es de dos semanas y pueden participar dos voluntarios. La oferta está orientada a ciudadanos interesados en intercambios culturales y en colaborar con el desarrollo de la finca. La duración es innegociable, al igual que el trabajo durante cuatro o cinco horas en cualquiera de las tareas. La convocatoria se encuentra en Workaway y allí se pueden consultar las condiciones.