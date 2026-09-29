Los Rolex más ‘raros’ del mundo salen a subasta: un modelo cuadrado y un ‘Paul Newman’ que superan el millón

Rolex tiene algunos de los relojes más reconocibles de la historia, pero incluso una firma tan asociada a diseños icónicos como el Submariner, el GMT-Master o el Daytona esconde piezas que poco tienen que ver con la imagen habitual de la corona suiza. La prueba llegará el próximo mes de noviembre a Ginebra, donde Phillips pondrá a la venta 16 cronógrafos procedentes de la colección de Pucci Papaleo, uno de los grandes especialistas y coleccionistas de Rolex vintage. Después de más de tres décadas reuniendo estas piezas, Papaleo se desprende de una selección extraordinaria en la que aparecen referencias prácticamente únicas, esferas insólitas y algunos de los Daytona más buscados del mercado. Entre ellos hay relojes cuadrados, modelos firmados por antiguos distribuidores y una pieza bautizada como Lemon que podría superar el millón de euros.

Una colección reunida durante más de 30 años

La subasta forma parte de The Geneva Watch Auction: XXIV, organizada por Phillips en asociación con Bacs & Russo, y tendrá lugar los días 7 y 8 de noviembre de 2026 en el Hotel President de Ginebra. La colección de Pucci Papaleo reúne 16 cronógrafos Rolex que recorren varias décadas de historia de la manufactura, desde los años treinta y cuarenta hasta la llegada y evolución del Cosmograph Daytona.

Papaleo lleva más de 30 años estudiando y coleccionando estos relojes y es autor de publicaciones especializadas sobre la historia de los cronógrafos de Rolex. La selección que ahora llega a Phillips está especialmente centrada en la rareza, la conservación y la originalidad de las piezas, con referencias que permiten descubrir una cara mucho menos conocida de la firma.

El Rolex cuadrado que puede superar el millón de euros

Entre las piezas más sorprendentes aparece el Rolex Ref. 3830, un cronógrafo de oro amarillo de 18 quilates fabricado alrededor de 1941. Y sí, es cuadrado.

La caja de apenas 30 milímetros se aleja por completo de las formas redondeadas que hoy asociamos a Rolex. Su construcción escalonada, la corona encajada y las aristas de la caja convierten esta pieza en una de las mayores rarezas de la colección.

Además, hay un dato especialmente importante para los coleccionistas: según Phillips, es muy probablemente único y no se conoce ningún otro ejemplar de esta referencia que haya aparecido en una subasta desde 2004. Su estimación parte de más de un millón de francos suizos, lo que equivale a más de 1,06 millones de euros al cambio actual.

El primer cronógrafo Rolex con caja Oyster

Otra de las estrellas de la subasta es el Ref. 3525 Bariletto, presentado en 1939 y especialmente importante dentro de la historia de la firma porque fue el primer cronógrafo de pulsera de Rolex alojado en una caja Oyster.

El ejemplar de la colección de Papaleo está fabricado en acero inoxidable y conserva una esfera con varias escalas que ha adquirido con el paso del tiempo un característico tono vainilla. También lleva la firma de Prouds, un distribuidor australiano con sede en Sídney. Según la investigación actual de Phillips, sería el único Ref. 3525 conocido en el mercado con esa firma.

La estimación se sitúa entre 250.000 y 500.000 francos suizos, aproximadamente entre 265.000 y 530.000 euros.

Un Rolex rosa de 1941

El Ref. 3335 demuestra que los Rolex vintage más especiales no tienen por qué ser necesariamente deportivos. Esta pieza, fabricada alrededor de 1941, presenta una caja de oro rosa de 18 quilates de 37 milímetros, un tamaño considerable para la época, además de una esfera también en tono rosa.

El reloj se conserva en un estado especialmente bueno y mantiene detalles de la caja que suelen desaparecer después de décadas de pulidos y restauraciones. También incluye la firma de Monetti, un distribuidor de Nápoles fundado en 1904.

Phillips ha establecido para este reloj una estimación de entre 250.000 y 500.000 francos suizos, es decir, alrededor de 265.000 a 530.000 euros.

Un Paul Newman Daytona todavía más raro

Que aparezca un Rolex Daytona asociado al nombre de Paul Newman ya es suficiente para llamar la atención, pero el Ref. 6239 Paul Newman Musketeer va un paso más allá.

Fabricado alrededor de 1969, pertenece a la primera generación del Cosmograph Daytona y presenta una de las denominadas esferas Musketeer. Su particularidad está en los tres contadores secundarios, cuyo tratamiento gráfico difiere del habitual en las esferas Paul Newman.

La pieza, de acero inoxidable, conserva además sus detalles originales con especial nitidez y se acompaña de su garantía Rolex y su caja de presentación. Su estimación se encuentra entre 250.000 y 500.000 francos suizos, aproximadamente 265.000 y 530.000 euros.

El ‘Paul Newman Lemon’ que supera el millón

Pero si hay un reloj que concentra todas las miradas, es el Rolex Cosmograph Daytona Ref. 6264 Paul Newman Lemon, fabricado alrededor de 1970. Su nombre procede del particular tono amarillo cremoso de su esfera, una característica extremadamente poco habitual.

La pieza combina una caja de oro amarillo de 14 quilates con esa esfera Lemon y pertenece al célebre rango de números de serie 2,3 millones. Phillips señala que, según sus investigaciones, es el único ejemplar conocido en oro de 14 quilates dentro de esa serie, además de uno de los relojes más raros de toda la colección.

La estimación vuelve a superar el millón de francos suizos, por lo que parte de más de 1,06 millones de euros. Y todavía falta conocer cuánto alcanzará finalmente cuando el martillo de Phillips caiga en Ginebra el próximo 8 de noviembre.

La colección viajará antes de la subasta por Dubái, Nueva York, Singapur, Hong Kong, Riad y Londres, antes de regresar a Ginebra para la exposición final del 4 al 7 de noviembre.