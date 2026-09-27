Ni ‘Los Bridgerton’ ni ‘The Crown’: la miniserie de Netflix de sólo 6 capítulos basada en esta clásica obra australiana que te llevará al siglo XIX

Todavía queda bastante para que los fans de Los Bridgerton puedan ver la quinta temporada. Sin embargo, Netflix jamás deja huérfanos a sus suscriptores amantes de los dramas de época. La viva prueba de ello es el reciente estreno de una miniserie que adapta una de las novelas más conocidas de la literatura australiana. Nos referimos a una historia romántica que va a encandilar tanto a los acólitos de la ficción creada por Chris Van Dusen como a los seguidores acérrimos de The Crown y libros como los de Jane Austen. Nos referimos al retrato de un cambio de siglo, de costumbres y expectativas vitales sobre la vida de Sybylla Melvyn, la protagonista de Mi brillante carrera.

Dirigida por Alyssa McClelland y Anne Renton, esta producción de la «gran N roja» se estrenó el pasado 13 de agosto, dentro de un calendario estival que no suele ser muy afín a dicha temática. Condición que no refrenó su gran impacto ante la audiencia. Mi brillante carrera acumuló 3,1 millones de visualizaciones en su debut semanal, entrando en el top 10 de series más vistas en 54 países. Esa viralidad atiende al cariño popular hacia el género, pero también al aplauso unánime de una crítica que destacó el «relato de madurez» y «la calidez» que transfiere una versión que, como es habitual, se toma ciertas libertades respecto al material original.

Del mismo modo, el formato contribuye a que el trabajo adaptado al libreto por Liz Doran, Sarinah Masukor y Rachel Turk, ayude a que Mi brillante carrera sea un producto de consumo maratoniano, con seis episodios que narran por completo la historia de Sybylla, interpretada por Philippa Northeast (Territorial).

‘Mi brillante carrera’: tráiler y sinopsis

La sinopsis oficial de Mi brillante carrera dice lo siguiente: «Ambientada en la Australia rural de principios del siglo XX, la historia sigue a Sybylla Melvyn, una joven de diecisiete años, inquieta, ingeniosa y adelantada a su tiempo. Su mayor sueño es convertirse en escritora, pero desgraciadamente para ella, su origen es humilde y su familia no pasa por su mejor momento. Ante tal desesperación económica, sus padres deciden enviarla a vivir con su adinerada abuela con un objetivo claro y fatal para las ambiciones artísticas de Sybylla. Este no es otro que el de refinar sus modales y presentarla en sociedad para encontrarle un esposo acaudalado que salve el futuro familiar».

Junto a Northeast, el elenco de la miniserie reúne a Chris Chung, Anna Chancellor, Genevieve O’Reilly y Kate Mulvany en los papeles principales y a Jake Dunn, Alexander England y Sherry-Lee Watson en los roles secundarios.

A los que termine apasionando el proyecto de Netflix, pueden acudir a la primera adaptación que se hizo de la historia en 1979, una película dirigida por Gillian Armstrong y protagonizada por Judy Davis y Sam Neill, la cual estuvo nominada a la Palma de Oro a la Mejor película y obtuvo una nominación al Oscar al Mejor vestuario.

¿Qué dice la crítica?

Mi brillante carrera posee un 94% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes y un 6/10 en el portal de FilmAffinity. La mayoría de conversaciones profesionales en torno a la miniserie apuntan a la gran interpretación de sus protagonistas, poniendo el foco en ese intento de trasladar el clasicismo del material original a un público masivo acostumbrado al formato de los Young Adults.