Pelayo Gayol, asturiano ex-instructor de los GEO, sobre las apariencias: «Me da igual la careta que tengas; no estoy mirando tu cara, miro un poquito más allá»

Hay personas capaces de causar una impresión impecable durante una entrevista o en una primera toma de contacto. Saben qué decir, controlan los gestos y ofrecen exactamente la versión de sí mismas que desean enseñar. El problema aparece cuando la situación se alarga. El ex instructor de los GEO Pelayo Gayol sabe muy bien la diferencia.

Y es que Pelayo Gayol aprendió a observar ese momento durante sus años como instructor del Grupo Especial de Operaciones. El secreto no estaba en superar una prueba aislada, sino que los aspirantes eran observados durante meses, bajo una presión que terminaba descubriendo comportamientos imposibles de apreciar en un currículum.

Durante el programa GEO: Más allá del límite, Pelayo Gayol fue capaz de resumir esta diferencia con una frase: «Me da igual la careta que tengas. Yo no estoy mirando tu cara. Miro un poquito más allá».

Cómo descubría lo peor de cada aspirante a GEO el ex instructor Pelayo Gayol

El curso de selección mostrado en la serie se prolonga durante más de siete meses. Durante tanto tiempo es difícil fingir. Cien policías comienzan el proceso, pero la cifra cae a medida que avanzan las pruebas.

Por ejemplo, en uno de los momentos del documental únicamente permanecen 18. Todos están muy bien preparados físicamente, el verdadero problema es el cansancio mental.

¿Pero cómo descubrir qué aspirantes pueden flaquear en situaciones límite? Para Pelayo Gayol, la mejor forma de averiguarlo es llevándolos al borde de su capacidad.

Según el ex instructor de los GEO la careta se cae cuando toca ver quién responde después de varias noches durmiendo poco o quién ayuda a un compañero cuando todo parece perdido.

Qué dotes de liderazgo quiere ver un instructor de los GEO en los aspirantes

La figura del GEO suele asociarse con fuerza, armas, intervenciones espectaculares y una condición física fuera de lo común. Sin embargo, la serie dedica buena parte de sus ocho capítulos a algo bastante menos vistoso: la convivencia.

Debemos ser conscientes de que quien entra en una unidad de élite no trabaja solo y una mala reacción puede afectar a todo el grupo. «Me da igual la careta que tengas. Yo no estoy mirando tu cara. Miro un poquito más allá» también es observar los pequeños detalles.

Quién conserva la calma. Quién se desordena al recibir una corrección. Quién piensa únicamente en destacar y quién continúa pendiente del equipo cuando nadie parece estar evaluándolo.

El método tiene poco que ver con adivinar la personalidad de alguien por su expresión. Los instructores disponen de tiempo y colocan a los aspirantes en situaciones distintas para comprobar si existe coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. La repetición acaba siendo más reveladora que cualquier gesto aislado.

Cuándo aparecen los verdaderos líderes, según el ex GEO Pelayo Gayol

La reflexión de Pelayo Gayol no sólo sirve para los GEO. Queramos o no, en nuestra vida nos encontramos con la misma duda. Constantemente nos encontramos con personas que dicen una cosa y hacen la contraria.

Lo complicado es mantener esa construcción cuando algo se tuerce. Por eso conocer a alguien implica verlo cuando recibe un no, cuando pierde una ventaja o cuando debe cumplir sin obtener reconocimiento.

Por ejemplo, las jornadas difíciles proporcionan información que rara vez aparece mientras todo funciona como estaba previsto. También se puede aplicar en la vida diaria, con familiares y amigos.