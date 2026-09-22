Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el GP de Azerbaiyán del Mundial de Fórmula 1 2026 Kimi Antonelli lidera la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2026 antes de la carrera en el Circuito callejero de Bakú

El Mundial de Fórmula 1 2026 no se detiene y los pilotos tienen que viajar a Asia para disputar el GP de Azerbaiyán en el que lucharán por los puntos que se reparten este fin de semana. Se esperan unos días emocionantes con todos los monoplazas dándolo todo sobre el asfalto. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online todo lo que suceda durante estos días en el Circuito callejero de Bakú.

Horarios del GP de Azerbaiyán: a qué hora es la carrera de Fórmula 1

El GP de Azerbaiyán, que es la decimoquinta jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, se celebrará en el Circuito callejero de Bakú. Ya queda atrás ese apasionante día que vivimos en Madrid con el Gran Circo y ahora los mejores pilotos del planeta tienen que cambiar de continente para darlo todo en esta carrera nocturna que siempre suele ser apasionante.

Jueves 24 de septiembre

Todo arrancará en el GP de Azerbaiyán el jueves 24 de septiembre con dos sesiones de entrenamientos libres que será apasionante. Allí, los Max Verstappen, Lando Norris y compañía van a familiarizarse con el trazado asiático y así coger las mejores sensaciones de cara a la clasificación de esta prueba del Mundial de Fórmula 1 2026 y también para la carrera del próximo domingo.

Entrenamientos libres 1: 10:30 – 11:30 horas.

Entrenamientos libres 2: 14:00 – 15:00 horas.

Viernes 25 de septiembre

El viernes 25 de septiembre será uno de los días más esperados de este fin de semana porque tras la última sesión de entrenamientos libres en el Circuito callejero de Bakú llegará la clasificación del GP de Azerbaiyán. Obviamente, no será nada fácil que Carlos Sainz y Fernando Alonso obtengan un buen puesto de salida para el domingo, pero la esperanza nunca se pierde.

Entrenamientos libres 3: 10:30 – 11:30 horas

Clasificación del GP de Azerbaiyán: 14:00 – 15:00 horas.

Sábado 26 de septiembre

El colofón final en el GP de Azerbaiyán llegará el sábado 26 de septiembre con la celebración de la carrera de este Gran Premio del Mundial de Fórmula 1 2026. Kimi Antonelli espera conquistar el triunfo, pero no podemos dejar de mirar a Oscar Piastri o George Russell, entre otros muchos. La carrera comenzará a las 13:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los pilotos tienen que dar 51 vueltas al Circuito callejero de Bakú.

GP de Azerbaiyán: 13:00 horas (51 vueltas).

Dónde ver gratis el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV en vivo

Dazn es el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todo lo que suceda a lo largo del Mundial de Fórmula 1 2026. Los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera del GP de Azerbaiyán se podrá ver por televisión en directo a través del canal Dazn F1, que es de pago y que está disponible en diferentes operadores. Todos los clientes de esta plataforma podrán ver en streaming y en vivo online mediante la aplicación por un teléfono móvil, una tablet o una smart TV todo lo que ocurra en el Circuito callejero de Bakú.

Además, en la web de OKDIARIO, como es habitual, vamos a ofrecer a todos nuestros lectores la mejor información sobre lo que ocurra durante todo el fin de semana en el GP de Azerbaiyán del Mundial de Fórmula 1 2026. Narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto de la clasificación y de la carrera, así como publicaremos las crónicas de las diferentes pruebas que se celebren en el Circuito callejero de Bakú, como también publicaremos las reacciones importantes de los protagonistas, donde prestaremos especial atención a Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Dónde escuchar por la radio el GP de Azerbaiyán de F1

Por otro lado, todos los amantes de la velocidad y de la adrenalina que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online esta carrera del Mundial de Fórmula 1 2026 deben saber que podrán escucharla gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE podrán conectar con el Circuito callejero de Bakú para narrar lo que suceda en el GP de Azerbaiyán.

Circuito del GP de Azerbaiyán de F1

El Circuito callejero de Bakú, situado en la ciudad del mismo nombre, será el escenario donde se disputará la decimoquinta jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, que es este GP de Azerbaiyán. El primer Gran Premio que se celebró allí fue en 2016 y su longitud es de 6,003 kilómetros. Este trazado tiene un total de 20 curvas y los pilotos tendrán que dar un total de 51 vueltas en este espacio en el que Charles Leclerc consiguió la vuelta rápida en 2019 al detener el cronómetro en 1:43:009.