Todas las escuderías que participan en el Mundial de F1 2026 y sus pilotos

El inicio de temporada está a la vuelta de la esquina y las escuderías y pilotos del Mundial de la F1 2026 ya ultiman los preparativos para dar el pistoletazo de salida a la competición en 2026. Tras un final de infarto en 2025, donde Lando Norris salió vencedor del título mundial, ahora los corredores buscan arrancar con buen pie para poder hacer frente a los exigentes Grandes Premios del calendario, incluidos Fernando Alonso y Carlos Sainz.
No obstante, el mal inicio del piloto asturiano en los primeros test de pretemporada, que se han realizado en Barcelona y Bahréin durante estas últimas semanas, han dejado un sabor amargo en la escudería, pues el AMR2026 no ha respondido según lo previsto y llegarán a la primera cita, en Albert Park, con muchos deberes por hacer.
Los pilotos del Mundial de F1 2026 y sus equipos
- Mercedes: George Russell y Andrea Kimi Antonelli
- Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjgar
- McLaren F1: Lando Norris y Oscar Piastri
- Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll
- Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto
- Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton
- Racing Bulls: Liam Watson y Arvid Lindblad
- Audi: Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto
- Haas: Oliver Bearman y Esteban Ocon+Williams: Alex Albon y Carlos Sainz
- Cadillac: Sergio Pérez y Valtteri Bottas
Calendario completo de la F1
La temporada del 2026 del Mundial de F1 2026 arrancará el próximo fin de semana del 6 al 8 de marzo en Albert Park, el Gran Premio de Australia, y finalizará el 6 de diciembre con la disputa de la última carrera de la competición, que se disputará en Yas Marina, el Gran Premio de Abu Dhabi. Conoce todas las fechas y detalles acerca del calendario.
6-8 de marzo: Gran Premio de Australia (Melbourne)
13-15 de marzo: Gran Premio de China (Shanghái)
27-29 de marzo: Gran Premio de Japón (Suzuka)
10-12 de abril: Gran Premio de Baréin (Sakhir)
17-19 de abril: Gran Premio de Arabia Saudí (Yeda)
1-3 de mayo: Gran Premio de Miami
22-24 de mayo: Gran Premio de Canadá (Montreal)
5-7 de junio: Gran Premio de Mónaco
12-14 de junio: Gran Premio de Cataluña (Barcelona)
26-28 de junio: Gran Premio de Austria (Spielberg)
3-5 de julio: Gran Premio de Gran Bretaña (Silverstone)
17-19 de julio: Gran Premio de Bélgica (Spa-Francorchamps)
24-26 de julio: Gran Premio de Hungría (Budapest)
21-23 de agosto: Gran Premio de los Países Bajos (Zandvoort)
4-6 de septiembre: Gran Premio de Italia (Monza)
11-13 de septiembre: Gran Premio de España (Madrid)
25-27 de septiembre: Gran Premio de Azerbaiyán (Bakú)
9-11 de octubre: Gran Premio de Singapur
23-25 de octubre: Gran Premio de Estados Unidos (Austin)
30 de octubre-1 de noviembre: Gran Premio de México (Ciudad de México)
6-8 de noviembre: Gran Premio de Brasil (Sao Paulo)
19-21 de noviembre: Gran Premio de Las Vegas
27-29 de noviembre: Gran Premio de Catar (Lusail)
4-6 de diciembre: Gran Premio de Abu Dabi (Yas Marina).
Dónde ver el Mundial de F1 2026 al completo
