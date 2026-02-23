F1

Todas las escuderías que participan en el Mundial de F1 2026 y sus pilotos

El calendario del Mundial de Fórmula 1 2026: fechas y horarios de todas las carreras

Fernando Alonso, Aston Martin
Fernando Alonso. (Getty)

El inicio de temporada está a la vuelta de la esquina y las escuderías y pilotos del Mundial de la F1 2026 ya ultiman los preparativos para dar el pistoletazo de salida a la competición en 2026. Tras un final de infarto en 2025, donde Lando Norris salió vencedor del título mundial, ahora los corredores buscan arrancar con buen pie para poder hacer frente a los exigentes Grandes Premios del calendario, incluidos Fernando Alonso y Carlos Sainz.

No obstante, el mal inicio del piloto asturiano en los primeros test de pretemporada, que se han realizado en Barcelona y Bahréin durante estas últimas semanas, han dejado un sabor amargo en la escudería, pues el AMR2026 no ha respondido según lo previsto y llegarán a la primera cita, en Albert Park, con muchos deberes por hacer.

Los pilotos del Mundial de F1 2026 y sus equipos

  • Mercedes: George Russell y Andrea Kimi Antonelli
  • Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjgar
  • McLaren F1: Lando Norris y Oscar Piastri
  • Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll
  • Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto
  • Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton
  • Racing Bulls: Liam Watson y Arvid Lindblad
  • Audi: Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto
  • Haas: Oliver Bearman y Esteban Ocon+Williams: Alex Albon y Carlos Sainz
  • Cadillac: Sergio Pérez y Valtteri Bottas

Calendario completo de la F1

La temporada del 2026 del Mundial de F1 2026 arrancará el próximo fin de semana del 6 al 8 de marzo en Albert Park, el Gran Premio de Australia, y finalizará el 6 de diciembre con la disputa de la última carrera de la competición, que se disputará en Yas Marina, el Gran Premio de Abu Dhabi. Conoce todas las fechas y detalles acerca del calendario. 

  • 6-8 de marzo: Gran Premio de Australia (Melbourne)
  • 13-15 de marzo: Gran Premio de China (Shanghái)
  • 27-29 de marzo: Gran Premio de Japón (Suzuka)
  • 10-12 de abril: Gran Premio de Baréin (Sakhir)
  • 17-19 de abril: Gran Premio de Arabia Saudí (Yeda)
  • 1-3 de mayo: Gran Premio de Miami
  • 22-24 de mayo: Gran Premio de Canadá (Montreal)
  • 5-7 de junio: Gran Premio de Mónaco
  • 12-14 de junio: Gran Premio de Cataluña (Barcelona)
  • 26-28 de junio: Gran Premio de Austria (Spielberg)
  • 3-5 de julio: Gran Premio de Gran Bretaña (Silverstone)
  • 17-19 de julio: Gran Premio de Bélgica (Spa-Francorchamps)
  • 24-26 de julio: Gran Premio de Hungría (Budapest)
  • 21-23 de agosto: Gran Premio de los Países Bajos (Zandvoort)
  • 4-6 de septiembre: Gran Premio de Italia (Monza)
  • 11-13 de septiembre: Gran Premio de España (Madrid)
  • 25-27 de septiembre: Gran Premio de Azerbaiyán (Bakú)
  • 9-11 de octubre: Gran Premio de Singapur
  • 23-25 de octubre: Gran Premio de Estados Unidos (Austin)
  • 30 de octubre-1 de noviembre: Gran Premio de México (Ciudad de México)
  • 6-8 de noviembre: Gran Premio de Brasil (Sao Paulo)
  • 19-21 de noviembre: Gran Premio de Las Vegas
  • 27-29 de noviembre: Gran Premio de Catar (Lusail)
  • 4-6 de diciembre: Gran Premio de Abu Dabi (Yas Marina). 

Dónde ver el Mundial de F1 2026 al completo

El Mundial de F1 2026 al completo se podrá seguir a través de los canales de DAZN y sus diferentes aplicaciones disponibles, que nos ofrecerán todos los detalles, imágenes y exclusivas. En la web de OkDiario también podrás disfrutar de los mejores comentarios, noticias y vídeos e imágenes de la mejor competición del mundo automovilística.

