Cataluña se prepara para lo peor y METEOCAT avisa: rachas de viento de 100 km/h y cotas de nieve bajas

Rachas de viento de 100 km/h y cotas de nieve bajas, Cataluña se prepara en esta recta final del fin de semana para lo peor. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que todo puede ser posible. Vamos a cambiar estos días en los que quizás deberíamos empezar a ver llegar una primavera que está a la vuelta de la esquina.

En su lugar, vamos a volver a ver un cambio de tendencia que puede traernos de nuevo lo peor del invierno. De tal manera que tocará volver a sacar las chaquetas y ver lo que puede pasar en estos días en los que el descenso de las temperaturas acabará siendo una realidad. Son tiempos de aprovechar al máximo el buen tiempo que puede acabar siendo una realidad en estos días en los que todo puede ser posible. Meteocat lanza una importante advertencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en esta zona del país y en casi toda España, se espera un importante cambio de tiempo.

Meteocat y Cataluña se prepara para lo peor y lanza un aviso

Los expertos del tiempo no dudan en lanzar una poderosa advertencia ante lo que está por llegar, nos espera un importante cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en mente. Tocará visualizar este cambio de tendencia que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente.

Es hora de conocer lo que realmente puede acabar pasando en estos días en los que el tiempo irá cobrando un importante protagonismo. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser esenciales y que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Será el momento de empezar a tener en mente algunos cambios que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Sin duda alguna será el momento de conocer en primera persona lo que puede pasar en unas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Es hora de conocer lo que nos espera, Meteocat no duda en lanzar un importante aviso que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Vuelve el invierno con toda su fuerza, cuando pensábamos que ya no tendríamos que volver a verlo más con esta intensidad.

Rachas de viento de 100 km/h y cotas de nieve bajas

La cota de nieve bajas y rachas de viento de 100 km/h, lo que está a punto de pasar puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, estaremos muy pendientes de algunos cambios que pueden ser esenciales en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo clave.

Tal y como nos explican los de la AEMET: «Cielo poco nuboso con intervalos nubosos en Pirineos y, por la tarde, en el cuadrante nordeste. Probabilidad de precipitaciones débiles en cara norte de Pirineos durante la primera mitad del día, con probables nevadas significativas por encima de 600-800 m. Temperaturas mínimas en descenso ligero; máximas en descenso en el Pirineo, en ascenso en Barcelona y Girona y sin cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo y zonas del interior. Viento moderado del noroeste; intervalos de viento fuerte con rachas muy fuertes en Girona, Tarragona y en el Pirineo, donde hay probabilidad de rachas huracanadas y posible ventisca». Las alertas estarán activadas: «Acumulación de nieve nueva significativa en la cara norte del Pirineo durante la primera mitad del día. Rachas de viento muy fuertes en Girona, Tarragona y en el Pirineo, donde hay probabilidad de rachas huracanadas y posible ventisca».

Para el resto de España la situación no será mejor: «Se prevé la entrada en cuña de altas presiones atlánticas por el norte peninsular aportando un flujo húmedo del noroeste mientras que persiste una situación de inestabilidad con bajas presiones en el área mediterránea. Se espera cielos muy nubosos o cubiertos en Galicia, vertiente cantábrica, norte Pirineos, Baleares así como en el entorno de la Ibérica y del sistema Central con precipitaciones que serán más persistentes en interiores del área cantábrica. En el resto nuboso tendiendo a poco nuboso o despejado con chubascos débiles en la primera parte del día. Nevará en el norte de los Pirineos por encima de 800-1000 m, donde se recogerán los mayores acumulados, y de forma débil por encima de 1000-1400 m en el resto de áreas de montaña de la mitad norte. En Canarias, cielos nubosos con probables lluvias débiles en el norte de las islas montañosas y poco nuboso en el resto. Bancos de en áreas de montaña del interior. Temperaturas máximas en ascenso en la mitad occidental peninsular y en el extremo nordeste, con ligeros descensos en el resto y Baleares más acusados en zonas de Pirineos y de la Ibérica. Mínimas en ligero ascenso en Galicia, zonas cantábricas y suroeste peninsular con ligeros descensos en el resto y Baleares más intensos en la meseta. En Canarias ligeros descensos de las temperaturas. Heladas débiles en zonas de montaña».