Asesinado el cantaor Matías de Paula de un tiro en plena calle en Villanueva de la Serena (Badajoz)

El cantaor flamenco Matías de Paula, de 52 años, ha sido asesinado de un tiro en la localidad pacense de Villanueva de la Serena (Badajoz). El incidente ha ocurrido sobre las 15.00 horas en las inmediaciones de la plaza Rafael Alberti.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Judicial de Don Benito-Villanueva de la Serena, servicios sanitarios del Servicio Extremeño de Salud y agentes de la Policía Local.

Los agentes encargados de la investigación buscan pruebas y casquillos en el lugar de los hechos y la brigada de Policía Judicial de la comisaría de Policía Nacional Don Benito – Villanueva se ha hecho cargo de la investigación.

Fuentes de la Policía Nacional indican que el autor de los disparos estaría ya identificado, pero no detenido. Los investigadores se han llevado a varias personas como testigos, ya que habrían presenciado los hechos, informa Hoy de Extremadura.

Matías de Paula tenía una reconocida trayectoria, por lo que varias personas del entorno del mundo del flamenco en la comarca han mostrado su sorpresa ante lo ocurrido.

Matías de Paula estuvo más de veinte años actuando en tablaos de Madrid, donde llegó a actuar con artistas como Pitingo, y regresó a su ciudad natal, donde impulsó la creación de la peña flamenca de Villanueva de la Serena Diego El Chucarro, en homenaje a su padre, en la que también daba clases.

Matías Corraliza Fernández, que era su verdadero nombre, era hermano del guitarrista Diego de Paula y de la bailaora Sandra Fernández.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento.