La UCO implica a la presidenta del PSOE en las cloacas: Narbona conocía la actividad delictiva de la trama por el propio Cerdán

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedra sobre la investigación de las cloacas del PSOE que la presidenta del partido, la ex ministra Ministra Narbona, también conocía la presunta actividad delictiva de la trama de boca del propio ex secretario de Organización Santos Cerdán.

En concreto, los agentes del Instituto Armado hacen referencia a que el 24 de abril de 2024 la ex fontanera socialista Leire Díez mantuvo una conversación con la diputada y presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, María Cristina Narbona Ruiz, en la que la ex directiva de Correos habló de «reconducir» los ataques al presidente Sánchez, dar «ayuda cualificada» y dar la vuelta al asunto «como un calcetín».

Sólo diez días antes, el 14 de abril, el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE había difundido su polémica carta de ciudadanía tomándose unos días de reflexión al conocerse la imputación de su mujer, Begoña Gómez.

En esa misma conversación, según relata la Guardia Civil a partir de las comunicaciones intervenidas en el móvil de Leire Díez, Narbona hizo referencia a que estas cuestiones «se lo habías contado a Santos el otro día».

Asimismo, tal y como publicó OKDIARIO este miércoles, los investigadores recogen una cadena de mensajes en los que Leire Díez vincula de forma reiterada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la red de operaciones encubiertas que ella misma coordinaba.

Por ejemplo, documentan al menos cuatro referencias directas en las que Pedro Sánchez, identificado como «el one», habría transmitido su respaldo a la operación a través de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE.

La referencia más explícita al presidente aparece en un mensaje que Leire Díez envió al empresario Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI y empresario comisionista, el 15 de febrero de 2025, días después de que un medio publicara un artículo que la señalaba como responsable de una campaña de desprestigio contra jueces, fiscales y periodistas: «Ayer le dijo el one a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo».

La UCO precisa que «S» es Santos Cerdán y que «el one» designa al jefe del Ejecutivo, dado que era la única persona con autoridad jerárquica sobre Cerdán dentro del partido.

La misma referencia había aparecido previamente, el 16 de septiembre de 2024, en otra conversación recuperada del iPhone 15 Pro Max intervenido a Leire Díez. En esa ocasión, tras la publicación del primer artículo periodístico que destapaba sus actividades, Leire Díez escribió: «El one dice que seguir. Que estoy haciendo cosas grandes y que no me rinda». El mensaje fue enviado pocas horas después de que la noticia viera la luz.

El informe sitúa el origen de toda la operación en la publicación, el 24 de abril de 2024, de la llamada «Carta a la Ciudadanía» firmada por Pedro Sánchez, motivada por la apertura de diligencias judiciales contra su esposa Begoña Gómez en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Dos días después, el 26 de abril, Santos Cerdán convocó una reunión en la sede del PSOE en la calle Ferraz 68-70 de Madrid a la que asistieron, entre otros, Antonio Hernando, Ion Antolín y la propia Leire Díez.