El PSOE de Pedro Sánchez ha atribuido a «farsantes, oportunistas y resentidos» la trama de Santos Cerdán, ex mano derecha del líder socialista, y la ex militante socialista Leire Díez que pretendía «proteger los intereses del presidente», según el sumario sobre las cloacas del PSOE investigadas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

«La documentación conocida hoy es una suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos», aseguran desde el partido con sede en la madrileña calle de Ferraz. Según su secretaria de Organización, Rebeca Torró, se ha usado «el nombre del PSOE en vano y en falso» y «muy a pesar» de la formación.

Según aseguran desde Ferraz, el hombre de confianza de Sánchez, así como el resto de implicados en la trama, habrían «pretendido legitimarse utilizando el nombre del Partido Socialista en beneficio propio».

Además, el PSOE insiste en que los contratos que aparecen recogidos en el informe y que vinculan al partido «son formalmente legales». Aun así, aclaran que sus «canales internos» están «analizando la documentación» y que, si detectan algún «responsable» o «perjuicio», tomarán «las decisiones judiciales pertinentes».

En esa misma línea se expresaba la secretaria de Organización, que exigía que «nadie tenga ninguna duda de la honorabilidad y transparencia de este partido y de los valores que representan estas siglas».

Y avisa de que la «credibilidad» que atribuye a su partido es «la que pretenden menoscabar esta trama». En todo caso, desde Ferraz expresan que «la actual dirección va a seguir colaborando con la justicia como viene haciendo hasta que se esclarezcan todos los detalles».

Por otro lado, en el PSOE intentan apostillar que ya actuaron «hace tiempo» contra «varias de las personas mencionadas en las diligencias». La realidad es que Leire Díez y Santos Cerdán se dieron de baja voluntaria de la militancia del PSOE.

«Ahora y siempre la ciudadanía tiene que saber que quien utilice el nombre del PSOE en vano, en falso, en beneficio propio o para defender oscuros intereses, nos tendrá siempre enfrente», concluyó Torró en su mensaje en la red social X, antes Twitter.

La documentación conocida hoy es una suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos que han usado el nombre del PSOE en vano y en falso, muy a pesar del PSOE. Que nadie tenga ninguna duda de la honorabilidad y transparencia de este partido y de los… — Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) June 3, 2026

Cerdán, mano derecha de Sánchez

Todo ello a pesar de que la UCO señala a Cerdán y Leire como «los dirigentes» esta trama, «el primero en un nivel superior y la segunda en un nivel ejecutivo», a los que se han sumado otras personas en función de las necesidades del grupo.

Cerdán fue uno de los pocos hombres de confianza del presidente del Gobierno. Así lo admitió Sánchez desde sus inicios como secretario general del partido. Es uno de los pocos hombres fieles que se unió al viaje por España tras verse forzado a dejar la dirección del partido.

Cerdán se convirtió en secretario de Organización tras la destitución del ex ministro de Fomento José Luis Ábalos. El político navarro adquirió el papel de principal negociador del partido en acuerdos estratégicos, como los alcanzados con Junts o el PNV.

Además, los investigadores identifican en el sumario del caso al «one» —término empleado por Leire Díez en sus conversaciones privadas— con Pedro Sánchez, y documentan al menos cuatro referencias directas en las que este habría transmitido su respaldo a la operación a través de Santos Cerdán.

Uno de los intercambios de palabras que constatan este hecho es el que tiene Leire Díez con Vicente Fernández. El mensaje entre ambos, datado el 15 de febrero de 2025, llega días después de que un medio publicara un artículo que la señalaba como responsable de una campaña de desprestigio contra jueces, fiscales y periodistas: «Ayer le dijo el one a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo».