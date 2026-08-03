La Generalitat resuelve 102 expedientes y elimina la espera del grado máximo de dependencia de ELA

La Generalitat Valenciana ha resuelto un total de 102 expedientes del grado máximo de dependencia de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) hasta el pasado mes de julio. Todo ello, unido a la inversión de 3,2 millones de euros efectuada por el Gobierno valenciano que preside Juanfran Pérez Llorca, evita que en la Comunidad Valenciana existan listas de espera para acceder al citado grado máximo de dependencia, tal como ha manifestado este lunes el propio Pérez Llorca.

El presidente de la Generalitat Valenciana ha valorado que la Consellería de Servicios Sociales, Familia e Infancia, que dirige Elena Albalat, haya reconocido ese grado máximo a las 102 personas con ELA que lo habían solicitado hasta julio. De ellas, un 53% de las resoluciones corresponden a la provincia de Valencia; un 34% a la provincia de Alicante y un 13% a la de Castellón.

Una actuación que, según ha expresado Pérez Llorca, sitúa a la Comunidad Valenciana «al frente» a nivel estatal en el reconocimiento de prestaciones para patologías de alta complejidad y curso irreversible. A la vez que pone de manifiesto el «compromiso con los pacientes con enfermedades con evolución rápida y que necesitan cuidados continuados y apoyo permanente para las actividades básicas de la vida diaria».

El reconocimiento del grado máximo de dependencia para los pacientes de ELA, el grado III+, permite a esos pacientes acceder a prestaciones económicas que oscilan entre los 3.200 y los 9.850 euros mensuales, en función del nivel de soporte requerido por cada uno de esos mismos pacientes.

Pérez Llorca ha destacado también que la valenciana ha sido de las primeras autonomías en aplicar de forma efectiva el grado III+ de protección, «avanzando la respuesta a una realidad» de la que ha manifestado que «durante años no ha tenido despliegue normativo suficiente» y que «ahora cuenta con una ley paralizada por el Gobierno central».

La implantación de este grado ha permitido integrar la atención a las personas de ELA dentro del sistema ordinario de prestaciones, sustituir las ayudas extraordinarias por derechos consolidados vinculados a la dependencia extrema, así como «proporcionar una respuesta ágil, digna y adaptada a las necesidades de las personas con ELA y sus familias».