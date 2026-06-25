Sánchez debe a los valencianos en dependencia 4.000 millones: el doble de lo anunciado para toda España

El pasado lunes, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, anunció a bombo y platillo lo que calificó como «la mayor inversión en dependencia en la democracia». En cifras absolutas, 2.218 millones de euros «extra» para «cuidar más y mejor a quienes más lo necesitan», según la propia página web de Moncloa. Sin embargo, esa cantidad ha generado un enorme enfado en la Comunidad Valenciana. Y ello, porque el Ejecutivo del propio Pedro Sánchez adeuda a los valencianos 4.000 millones de euros en materia de dependencia. Y ello, a pesar de las reiteradas ocasiones en que tanto Carlos Mazón como ahora Juanfran Pérez Llorca y su gobierno se lo han reclamado. La última vez, con motivo de la visita del nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, a Valencia.

Se da la circunstancia de que, desde la llegada a la Consellería de Servicios Sociales de Elena Albalat, una vez al mes, el Gobierno valenciano recuerda al Ejecutivo de Pedro Sánchez esta deuda por carta. Pero el Gobierno de Sánchez no da respuesta en forma de ingreso en las cuentas de la Consellería.

En cifras, la deuda de Sánchez con la Comunidad Valenciana, 4.000 millones de euros, supera en 1.782 millones de euros la «mayor inversión en dependencia de la democracia», como calificó el propio presidente del Gobierno los 2.218 millones anunciados el pasado lunes. Es más, los 2.218 millones anunciados por Sánchez para todas las autonomías apenas suponen el 55% de lo que el Gobierno adeuda a la Comunidad Valenciana en esta materia.

La indignación en la Comunidad Valenciana es muy grande. La consellera Elena Albalat ha exigido a Sánchez que «salde la deuda de 4.000 millones con la Comunidad Valenciana y proponga un calendario para asumir de forma permanente el 50% del coste del sistema que marca la ley», para el Gobierno.

Y ello, porque según ha explicado la consellera, en la actualidad, la Generalitat Valenciana sostiene cerca del 80% del coste total del sistema de dependencia, mientras que el Gobierno apenas el 20%. «Muy lejos del 50% que establece la ley».

En lo que llevamos de 2026, según cifras de la propia Consellería, la Administración autonómica ha resuelto 3.000 solicitudes. Y ha abonado 257,6 millones de euros, con una media superior a los 1.000 expedientes tramitados al mes. Lo que ha sido posible gracias a la ley de simplificación administrativa del Gobierno valenciano.

Desde 2023, el Consell ha efectuado una inversión histórica en dependencia, de 1.474 millones de euros. Esa inversión ha permitido aumentar en 190.000 las personas atendidas y reducir la lista de espera un 27% en tres años. A una medida de 9.000 expedientes más al año.

Además, esa inversión de 1.474 millones en dependencia del Consell desde 2023 supera en 651 millones a la inversión del último ejercicio del Gobierno de PSOE y Compromís. Esto es un incremento del 79%, mayoritariamente asumido por la propia Generalitat Valenciana.