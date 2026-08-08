Nuevos apagones dejan a media Palma a oscuras: «Esto es una vergüenza, los ciudadanos debemos decir basta»

Nuevos cortes de luz han dejado a media Palma a oscuras y han provocado la indignación de vecinos y comerciantes contra la compañía Endesa, que denuncian una sucesión de apagones en Palma durante las últimas semanas, en plena ola de calor.

Los afectados aseguran que los cortes de electricidad están alterando la vida diaria de numerosos residentes y negocios, con ascensores fuera de servicio, aire acondicionado que deja de funcionar, alimentos que pueden echarse a perder y dificultades para cargar los teléfonos móviles o mantener determinados aparatos eléctricos.

La situación resulta especialmente preocupante para las personas mayores y quienes tienen movilidad reducida, que pueden quedar atrapados en sus viviendas cuando dejan de funcionar los ascensores. En algunos edificios, los cortes también afectan a las bombas de presión comunitarias, provocando problemas con el suministro de agua.

«Esto es una vergüenza. No es un hecho puntual, desde hace semanas Endesa hace lo mismo. Los ciudadanos debemos decir basta y denunciar a esta compañía», lamentan los vecinos. Uno de los puntos donde la situación está generando especial preocupación es Pere Garau, donde los residentes denuncian que los apagones se vienen sucediendo desde finales de julio.

El último episodio se produjo este viernes por la noche y afectó a numerosos comercios, bares y restaurantes de la calle Aragón, además de extenderse a parte de Pere Garau. El corte se produjo alrededor de las 22.00 horas, sorprendiendo a establecimientos que todavía permanecían abiertos y llenos de clientes.

Durante la madrugada también se registraron incidencias en el alumbrado de algunas calles y en semáforos. Los vecinos reclaman una solución definitiva a los apagones y consideran que la sucesión de incidencias demuestra que son necesarias actuaciones urgentes para garantizar un suministro eléctrico estable y seguro.

La preocupación aumenta además por las altas temperaturas. «No podemos estar en pleno verano, con esta ola de calor, sin luz y sin saber cuándo volverá», señalan los afectados. Los vecinos exigen respuestas, inversiones y medidas urgentes para evitar que los apagones se conviertan en algo habitual en Palma.

Mientras tanto, los vecinos se preparan para el próximo apagón. La organización ha difundido una guía con recomendaciones básicas: mantener la calma, contactar con la distribuidora, desconectar los aparatos electrónicos sensibles, no utilizar los ascensores, evitar abrir innecesariamente la nevera y conservar la batería del teléfono móvil para posibles emergencias.

Además, anima a los afectados a presentar reclamaciones formales ante sus compañías comercializadoras y ante los organismos competentes.

La pregunta que queda en el aire es sencilla: ¿cuántos apagones más tendrá que sufrir Pere Garau para que se adopten medidas? Por su parte, desde Endesa se habría informado a vecinos de que la incidencia estaba relacionada con una avería en la línea Garau de la subestación Nuredduna.