Pinchazo de los turismofóbicos en Sóller: la protesta contra la masificación reúne sólo a varios cientos tras los últimos episodios violentos

La segunda manifestación contra la turistificación en Sóller ha quedado lejos de convertirse en la multitudinaria movilización que pretendían sus entidades convocantes. La protesta, celebrada este sábado bajo el lema ‘Sóller, al límit’, ha congregado a varios cientos de personas (unas 2.000 siendo muy generosos, según fuentes oficiales) por las calles del municipio, una cifra sensiblemente inferior a la capacidad de convocatoria exhibida en anteriores movilizaciones contra la masificación turística.

La marcha ha transcurrido desde las 10.00 horas por la plaza dels Estiradors y las calles de Santa Teresa y Sa Lluna hasta finalizar frente al Ayuntamiento, donde los organizadores han dado lectura a un manifiesto en el que han reclamado medidas contra lo que califican como una situación límite provocada por la turistificación de Sóller.

El menor respaldo llega después de los graves incidentes registrados en anteriores protestas y de la difusión de imágenes aéreas en las que se observa a grupos de manifestantes enfrentándose a los agentes policiales mediante el lanzamiento de botellas, piedras, palos y vallas. La difusión de estas imágenes ha generado un importante rechazo social y ha llevado a muchas personas a desmarcarse de cualquier convocatoria en la que puedan producirse episodios violentos.

Las imágenes captadas por drones han permitido comprobar la violencia de algunos de los episodios registrados durante las protestas anteriores, con grupos violentos atacando a la Policía y arrojando diferentes objetos contra los agentes. Ante estas imágenes, han sido muchas las personas que han decidido dar la espalda a los violentos y no acudir al llamamiento realizado por las entidades organizadoras de la manifestación.

Frente a quienes han optado por participar en la protesta, numerosos vecinos y mallorquines han decidido desmarcarse de los comportamientos violentos y aprovechar la jornada para realizar otros planes. A ello se han sumado unas altas temperaturas, que han favorecido que muchas personas optaran por acudir a la playa o disfrutar de un día de ocio en lugar de desplazarse hasta Sóller.

También ha pesado en el ambiente la sucesión de incidentes registrados en los últimos días, especialmente los ocurridos durante la jornada anterior a la manifestación. La aparición de pintadas y actos vandálicos en el municipio ha generado preocupación entre vecinos y comerciantes y ha añadido tensión a una protesta convocada precisamente para denunciar los efectos que, según los organizadores, está provocando la masificación turística.

La inmobiliaria Tolo Oliver, conocida popularmente como ‘Ximet’, amaneció este pasado viernes con varias pintadas en su fachada. Los hechos están siendo investigados por la Guardia Civil, que trata de identificar a los autores de este nuevo episodio de vandalismo.

Sus propietarios, manifestaron su desconcierto ante lo ocurrido. Ambos han defendido además que la mayor parte de su actividad está centrada en clientes del propio municipio. Es una inmobiliaria del pueblo, para el pueblo, tratando de desvincular su actividad de la imagen que algunos sectores críticos proyectan sobre el negocio inmobiliario y la presión turística en Sóller.

Las pintadas aparecieron pocas horas antes de la nueva manifestación contra la masificación turística y se suman a otros actos vandálicos registrados recientemente tanto en Sóller como en Deià, hechos que han sido condenados por el Govern. El contexto de estos incidentes ha condicionado inevitablemente la convocatoria de este sábado y ha alimentado el debate sobre la línea que separa una protesta legítima contra los problemas derivados de la masificación turística de los comportamientos violentos o vandálicos.

Las entidades convocantes han denunciado durante la marcha la supuesta «degradación» que, a su juicio, está provocando la turistificación del municipio. Entre sus principales reivindicaciones figuran el control del número de coches de alquiler, la proliferación de viviendas destinadas al alquiler turístico y la evolución de los precios y de la actividad inmobiliaria.

La movilización llega apenas dos semanas después de la manifestación celebrada el 26 de julio en Palma, que reunió a una importante cantidad de participantes y terminó con cargas policiales después de los enfrentamientos registrados durante la protesta.

En esta ocasión, la marcha de Sóller se ha desarrollado con normalidad y sin que se hayan registrado incidentes de la gravedad de los ocurridos en aquella jornada. La movilización ha contado con presencia policial para garantizar la seguridad durante el recorrido y evitar que se reprodujeran los enfrentamientos registrados en protestas anteriores.

La protesta de este sábado ha sido presentada por sus organizadores como una nueva llamada de atención ante la situación que atraviesa el municipio. Las entidades convocantes han reclamado medidas concretas contra la masificación turística y han señalado como principales problemas el incremento de los vehículos de alquiler, la presión sobre el mercado de la vivienda y la expansión de los alojamientos turísticos.

Sin embargo, la asistencia finalmente registrada se ha situado en varios cientos de personas, lejos de las expectativas que podían haberse generado después de las grandes movilizaciones celebradas durante las últimas semanas. El dato contrasta especialmente con la capacidad de convocatoria mostrada en otras protestas contra la turistificación en Mallorca.

La jornada también ha estado condicionada por las altas temperaturas, que han llevado a muchos mallorquines a elegir otros planes para este sábado. El buen tiempo y el calor han favorecido las escapadas a la costa y las jornadas de playa, en una fecha en la que buena parte de la población disfruta además del periodo vacacional.

La protesta también ha obligado a establecer importantes restricciones en el centro de Sóller. Desde las 10.00 hasta las 14.00 horas no se ha permitido mantener elementos ocupando la vía pública a lo largo del itinerario de la manifestación, incluidos terrazas, expositores comerciales, mercados y puestos de artesanía.

Las restricciones han afectado también a las avenidas Cristòfol Colom y Jeroni Estades, las plazas de Espanya y del Mercat y las calles del Born y de Bauçà. El Ayuntamiento ha aclarado que estas medidas, ordenadas por la Delegación del Gobierno en Baleares, no implican el cierre de los comercios, restaurantes y establecimientos, que pueden permanecer abiertos siempre que puedan desarrollar su actividad sin ocupar la vía pública.

También ha sido necesaria la retirada de los vehículos estacionados en el recorrido de la marcha, especialmente en la calle de Santa Teresa y en las zonas de Els Estiradors y Es Celler.

En este escenario, la manifestación de Sóller se ha desarrollado finalmente sin incidentes graves, pero con una capacidad de convocatoria inferior a la esperada, en una jornada marcada tanto por las consecuencias de las protestas anteriores como por el calor y por la decisión de numerosos ciudadanos de dedicar el sábado a otros planes.