La Guardia Civil despliega más de 24.000 agentes para el eclipse solar del miércoles

La Guardia Civil ha diseñado un operativo de seguridad de gran envergadura para el eclipse solar que tendrá lugar el próximo miércoles, un fenómeno astronómico que convertirá a España en uno de los grandes puntos de observación a nivel mundial y que se espera atraiga a miles de visitantes a distintas zonas del país.

Según ha informado el instituto armado, el dispositivo movilizará a más de 24.000 efectivos procedentes de diferentes especialidades, que actuarán por tierra, mar y aire. El objetivo es reforzar la seguridad ciudadana, ordenar la movilidad y velar por la protección del medio ambiente en los principales puntos donde se concentrarán los espectadores.

La Benemérita ha identificado ya un total de 660 puntos de observación dentro de su demarcación, una cifra que equivale al 84% de todos los localizados en el conjunto del territorio nacional. En cada uno de ellos, los agentes intensificarán la vigilancia con un despliegue adaptado a las particularidades de cada zona.

El plan contempla una presencia preventiva y visible en las principales carreteras, en los accesos a los puntos de observación y en los espacios naturales donde se prevé una mayor afluencia de público. Con ello, la Guardia Civil busca canalizar el tráfico, evitar colapsos, prevenir infracciones y delitos, y mantener capacidad de reacción inmediata ante cualquier incidente.

Un operativo multidisciplinar

Para dar cobertura a un dispositivo de esta magnitud, participarán unidades de Seguridad Ciudadana, la Agrupación de Tráfico, el SEPRONA, el Servicio Marítimo, el Servicio Aéreo, los GREIM, los GEAS, la USECIC, las Unidades Fiscales y de Fronteras, equipos de drones (UAS y PEGASO), las Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía y los Centros Operativos, entre otras especialidades que se sumen según las necesidades del terreno.

Todos estos recursos humanos estarán respaldados por medios terrestres, marítimos y aéreos, además de por las capacidades tecnológicas del Puesto de Mando Avanzado, desde donde se realizará un seguimiento permanente de la evolución del operativo en tiempo real.

Coordinación con otros organismos

La Guardia Civil ha subrayado que el dispositivo se ejecutará en coordinación constante con la Dirección General de Tráfico, Protección Civil, los servicios de emergencias, las administraciones autonómicas y locales, las policías autonómicas y locales y el resto de organismos que puedan verse implicados en la jornada.