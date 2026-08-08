La Guardia Civil alerta de una estafa con la venta de entradas falsas para los próximos partidos de la Selección

La Guardia Civil ha alertado de una estafa relacionada con la Selección. En los últimos días, han detectado la venta fraudulenta de entradas para los primeros partidos que jugará España como campeona del mundo. Localidades que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aún no ha puesto a la venta. Sin embargo, se pueden adquirir –falsas, lógicamente– en internet mediante canales que incluso parecen los de la propia RFEF. Se trata de plataformas que suplantan la identidad de la RFEF y plagian hasta el portal de venta de entradas online para estafar a los aficionados que quieran asistir al partido.

En un comunicado conjunto, tanto la RFEF como la Guardia Civil informaron de la detección de esta estafa, de la que ya han sido víctimas varios aficionados. Ambas entidades están colaborando para identificar y denunciar portales y canales que ofrecen entradas para los próximos encuentros de España en nuestro país.

La selección española afrontará cuatro partidos en el primer parón internacional de la temporada 2026-2027, que unificará las antiguas ventanas de septiembre y octubre. Para todos ellos se habilitará la venta online, pero aún no está disponible. Sin embargo, la RFEF ha detectado que hay páginas web piratas que suplantan su identidad, plagiando su plataforma de venta de entradas y estafando a los aficionados al venderles entradas falsas para los partidos que se jugarán en España.

La Guardia Civil explica en un vídeo cómo evitar el fraude

En un vídeo explicativo que adjuntamos a continuación, la Guardia Civil cuenta la manera de detectar si uno se encuentra en los canales oficiales de la Federación o si, por el contrario, se encuentra navegando por una web fraudulenta. La RFEF, por su parte, recuerda a los usuarios que la venta de localidades se puede hacer «exclusivamente» mediante sus canales oficiales, puesto que de lo contrario se estará expuesto a ser estafado.

‼️ #AVISO DE ESTAFA: Entradas Selección Española de fútbol ⚽️🇪🇸

​La @rfef ha alertado que existen páginas web fraudulentas que están vendiendo entradas falsas.

​⚠️ Las entradas para los próximos partidos todavía no están a la venta.

​✅ La única web oficial es: 👉… pic.twitter.com/3HBaV5NiUp — Guardia Civil (@guardiacivil) August 7, 2026

Recuerdan, además, que no será hasta septiembre cuando comiencen a distribuir la información necesaria sobre la venta de entradas para los partidos que la Selección disputará en el Sánchez-Pizjuán el 29 de septiembre, contra Croacia; el 3 de octubre en Oviedo, frente a República Checa; y para el 15 de noviembre, ante Inglaterra en el Metropolitano de Madrid. Avisan que cualquier entrada que se pueda adquirir hasta ese momento es falsa y que, una vez se abra el periodo de venta, sólo se podrán comprar por el dominio tickets.rfef.es, perteneciente a la Federación.

Con la consecución del segundo Mundial de España, la fiebre por la Selección se ha disparado. La venta de camisetas con la segunda estrella ha batido récords, con colas interminables en la Gran Vía de Madrid para adquirirlas el día que se pusieron a la venta. De cara a los primeros partidos, que además serán de Liga de Naciones, nadie quiere perder la oportunidad de verles en directo. Esto ha provocado la proliferación de páginas web piratas que venden supuestas entradas para esos encuentros.

«Si detectas algún otro punto de venta de entradas o crees que podrías estar ante un posible fraude, toma todas las precauciones, comprueba que estás ante el portal oficial de venta de entradas de la RFEF, ponte en contacto con la RFEF ([email protected]) y presenta tu denuncia ante la Guardia Civil, con quien la Real Federación Española de Fútbol está trabajando de la mano para detectar fraudes, así como perseguir y evitar estafas a los aficionados de la Selección española», finaliza el comunicado emitido por los dos organismos.