El Gobierno impone dos requisitos al Rey para visitar Ceuta: «Cuando sea oportuno» y «coordinación absoluta»

El Gobierno de Pedro Sánchez asegura que hay una situación de «normalidad absoluta» con respecto a una potencial visita del Rey Felipe VI a Ceuta, pero impone dos requisitos al jefe del Estado para viajar a la ciudad autónoma, que se encuentra en una situación límite desde el pasado jueves 31 de julio por la invasión de 80.000 inmigrantes ilegales.

Así lo ha afirmado Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, en una comparecencia este viernes en la sede nacional del PSOE. El dirigente socialista ha dicho que Felipe VI visitará Ceuta «cuando sea oportuno» y con «coordinación absoluta», con lo que indica que al Gobierno que preside Pedro Sánchez no le ha parecido oportuno que lo haga hasta el momento.

Cabe recordar que el Rey Felipe, tal y como informó en exclusiva OKDIARIO, quiso viajar a Ceuta de inmediato en plena invasión de la ciudad autónoma por parte de decenas de miles de marroquíes, si bien el Gobierno central se lo prohibió. Mientras el monarca se planteaba desplazarse directamente de Palma de Mallorca a Ceuta entre el jueves y el sábado, pese a la grave situación de seguridad, el Ejecutivo descartó esta posibilidad.

Ante la negativa de Sánchez, se optó por la fórmula, ya el sábado por la tarde, de hacer llegar a los españoles, a través de una comunicación oficiosa, que el Rey Felipe seguía con «indignación» los «graves acontecimientos de Ceuta» e instaba a las autoridades a «adoptar todas aquellas medidas que transmitan de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España». No fue un comunicado oficial de la Casa Real, sino una comunicación oficiosa a la prensa.

Las palabras de Óscar López no hacen sino confirmar la negativa del Gobierno a la visita de Felipe VI a Ceuta, a la vez que desliza las dos condiciones que el Ejecutivo de Sánchez pone a La Casa del Rey para que el monarca pueda desplazarse a la ciudad autónoma.

Reunión con el presidente de Ceuta

Mientras, Felipe VI sí ha podido reunirse de manera presencial con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Lo hizo en el Palacio de Marivent de Palma de Mallorca, el jueves, y el mandatario ceutí afirmó tras el encuentro que el Rey le transmitió su «cariño, apoyo y ánimo» para todos los ceutíes y se ha mostrado convencido de que el monarca visitará la ciudad autónoma cuando sea posible.

«No me cabe la menor duda de que el Rey nos va a visitar, manteniendo el papel institucional que le corresponde», ha dicho Vivas, quien no ha querido aventurar una fecha, marcado también por la postura del Gobierno central al respecto de la deseada visita de Felipe VI a Ceuta.