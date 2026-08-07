Escándalo en Corea del Sur: su Federación de Fútbol pagó «servicios de entretenimiento sexual» a árbitros

Los escándalos deportivos siguen apareciendo este verano. Según un informe de auditoría elaborado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo en 2016, La Federación Surcoreana de Fútbol (KFA) proporcionó entretenimiento sexual a árbitros de origen extranjero entre el 2011 y el 2012.

Un informe de Yonhap se ha encargado de que esta información salga a la luz, ya que no se había hecho pública en su momento. La organización utilizaba tarjetas de crédito corporativas, que empleaban para pagar servicios de entretenimiento sexual en salones de masajes y otros locales para adultos de Seúl y otras ciudades.

La agencia de noticias indica que alrededor de una docena de árbitros y coordinadores de partidos están implicados en el escándalo. El impacto que tuvo este trato de favor fue muy notable, ya que en aquellos partidos se disputaban las eliminatorias para los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 y el Mundial de Brasil en 2014. Corea del Sur estuvo invicta durante aquellos siete encuentros (cinco victorias y dos empates).

El bochorno no ha aparecido por el momento a nivel interno. En unas declaraciones para JTBC, Ex responsables de la KFA destacan que era habitual en aquella época. Los salones de masajes que ofrecen servicios sexuales son muy numerosos en el país, aunque la prostitución está prohibida.

Golpe muy duro para los árbitros

El colectivo arbitral ha tenido que lidiar con diversas polémicas sobre posibles sobornos. En este caso, su imagen queda muy tocada, aunque la compesación no sea económica. La KFA se encuentra actualmente sometida a una intensa presión política, que no frenará después de que esta información se haya hecho pública.

Las autoridades registraron las oficinas de la federación este jueves, como parte de una investigación sobre el nombramiento del exseleccionador masculino, Hong Myung-bo. La policía consiguió incautar algunos documentos que ayudarán a conocer mucho mejor el caso y sus implicados, incluido su expresidente Chung Mong-gyu.