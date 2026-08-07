El Barcelona ofrece 45 millones de euros por Rodri y el Manchester City pide más

Las negociaciones entre el Barcelona y el Manchester City por el fichaje de Rodrigo Hernández ya han comenzado. El pasado jueves, adelantado por este periódico, el mediocentro de la Selección española cambió su decisión, le dijo que no al Real Madrid y le dijo que sí al cuadro azulgrana. Ahora, la entidad catalana tendrá que convencer al equipo inglés.

El Barcelona ha iniciado las negociaciones con el cuadro citizen con el objetivo de cerrar el fichaje de Rodri Hernández cuanto antes. La primera oferta del cuadro blaugrana es de 45 millones de euros, pero parece insuficiente para el Manchester City.

Informa Fabrizio Romano en la mañana de este viernes que el Manchester City ha solicitado «un precio más alto» por el fichaje de Rodri Hernández después de recibir esa primera oferta de 45 millones de euros, que parece que se ha quedado corta.

El Manchester City estaría esperando una oferta cercana a los 65 millones de euros para dejar marchar a uno de los jugadores más importantes de su reciente historia ganadora, sabiendo que está en el último año de contrato y que quiere marcharse. Por otro lado, el Barcelona, cuya economía no es la mejor, buscará no sobrepasar un tope de 50 millones de euros.