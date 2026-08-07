José María Rey, técnico en climatización: “La gente no sabe usar el aire acondicionado"

La llegada del verano y de las olas de calor han provocado que tengamos que incorporar a nuestro vocabulario términos meteorológicos, pero también relacionados con la climatización. En esta época, además, surgen varios interrogantes acerca de los diferentes consumos de los aparatos de aire acondicionado, pero el técnico de climatizaciones, José María Rey, nos saca de dudas.

El profesional ha comentado el método más habitual instalado en muchos hogares españoles. «Una fórmula muy buena si no te quieres gastar mucho dinero y quieres tener frío y calor es una máquina de conductos». Aun así, señala una conclusión tras 20 años en el sector: «El problema es que la gente no sabe usar los equipos de aire acondicionado», a lo que añade que «se piensan que hay que apagarlos y los equipos son aerotermias».

Para ello, explica el concepto para que el consumidor lo entienda con facilidad: «Tienen los mismos consumos; lo que hay que hacer es programar una temperatura ideal y dejarlo que trabaje». José María Rey habla de un método que funciona tanto para las altas temperaturas veraniegas como para las bajas temperaturas invernales, que es la aerotermia.

Su definición apunta a un sistema de climatización y producción de agua caliente altamente eficiente. Con ello se garantiza la refrigeración en verano, la calefacción en invierno y el agua caliente durante todo el año. El experto señala el alto coste inicial como inconveniente, aunque la señala como opción más que viable y rentable.

Otras opciones sostenibles

José María Rey recomienda diferentes métodos para tener en la vivienda, los cuales dependen de la inversión que se quiera realizar. Para Rey, la combinación ideal es clara: «El suelo radiante y refrescante con aerotermia van muy bien». Otra fórmula es la calefacción con la caldera de gas, al ser todos los aparatos de aire acondicionado como de calefacción.

La evolución de este sector, que está en auge en esta época del año, se aprecia en el informe anual que presenta cada año la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC), en el que se analizan todas las claves del mercado.