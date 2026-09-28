Los mensajes amenazantes que envió el campeón de MMA detenido por acosar a su ex en Palma: «Si no sé la verdad lío la de Dios»

El joven de 21 años detenido el pasado jueves por acosar durante horas a su ex novia mientras la esperaba a las puertas de una escuela de Palma envió numerosos mensajes amenazantes a la víctima tanto por Whatsapp por correo electrónico, tal y como ha podido saber OKBALEARES de fuentes próximas al caso.

El arrestado, que ha sido campeón de Baleares de artes marciales mixtas (MMA) y cuya valoración policial lo sitúa en el nivel máximo de riesgo por su comportamiento agresivo, intentó amedrentar a su ex pareja, de la que tiene una orden de alejamiento, con todo tipo de mensajes y correos durante la mañana en la que sucedieron los hechos.

Este periódico ha conseguido acceder en exclusiva a los textos enviados por el detenido, todos ellos con un tono amenazante y asegurando que si no conseguía la información que quería acabaría estampándose con su motocicleta, tal y como terminó sucediendo en las inmediaciones de la plaza del Tubo.

«Estoy hasta la polla, te juro que si esta tarde no sé la verdad lío la de Dios. Y si hace falta, antes de entrar preso, me estampo. Y a mamar. Estoy cansado de que os riais de mi. Como te salgas de este grupo sin contestar, por mi abuela que se lía», fueron algunos de los whatsapps que le envió el individuo durante la mañana del jueves.

Minutos después, el joven recurrió al Gmail al ver que no obtenía contestación alguna por parte de su ex. «Si antes de las 11 no me has desbloqueado y me respondes a lo que el chaval contó me presento en tu colegio y me da igual que avises a quien quieras porque sabes que no entro», escribió.

Tras escribir todos estos mensajes mientras esperaba a que la víctima saliera del centro educativo, el arrestado aceleró con su moto a una gran velocidad y se estrelló adrede contra un coche. Después del accidente, se levantó del suelo con un brazo lesionado y trató de abandonar el lugar a pie. Un policía fuera de servicio y una enfermera consiguieron interceptarlo y retenerlo hasta la llegada de las patrullas. Finalmente, fue trasladado a un centro hospitalario para ser atendido de las lesiones sufridas.

Una vez recibió asistencia médica, fue puesto a disposición judicial. Al tratarse, según las fuentes consultadas, de la primera ocasión en la que habría incumplido una orden de alejamiento, el detenido quedó en libertad con cargos, aunque con nuevas medidas de control.

Entre ellas se encuentra la colocación de una pulsera de seguimiento telemático y la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de su expareja. El dispositivo permitirá controlar el cumplimiento de la medida de alejamiento. En caso de que el joven vuelva a incumplirla, será detenido de forma inmediata y, según las mismas fuentes, podría ingresar en el centro penitenciario de Palma.

Uno de los elementos que más preocupa a los investigadores es la valoración policial del riesgo de la víctima, que habría arrojado una puntuación de 5 sobre 5, la máxima contemplada. De este modo, el caso está catalogado policialmente como de riesgo extremo.

Por si fuera poco, el atestado policial recoge además un episodio especialmente grave ocurrido durante la intervención de los agentes el pasado jueves. Según consta en las diligencias y en el testimonio policial, la madre del detenido también habría amenazado de muerte a la víctima delante de los agentes.