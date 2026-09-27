Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, ha animado a manifestarse contra el Ejecutivo del que ella misma forma parte: «Si hay que movilizarse contra el Gobierno de España, movilicémonos». Así se ha expresado la también ministra de Trabajo en un acto del Partido Comunista de España este domingo.

Díaz, quien es afiliada del PC, ha pedido a las formaciones de extrema izquierda que intenten ganar las próximas elecciones: «Sé que la batalla es grande, pero vamos a intentar darla». La titular de Trabajo ha instado a la ciudadanía a que no crea en las encuestas: «No es verdad que los jóvenes hoy voten a la extrema derecha».

Ella, sin embargo, se ha desmarcado del futuro político del Gobierno: «Estaré seguramente en mi vida privada y seré muy feliz porque tuve el gran orgullo de ser vuestra compañera». Todo ello a pesar de que Díaz ha presentado su candidatura para dirigir la Organización Mundial del Trabajo, en cuyo proceso electoral se encuentra sumida la entidad ahora mismo.

En todo caso, la vicepresidenta del Ejecutivo ha asegurado que va a hacer todo lo posible para evitar que en las próximas generales gobierne el PP y Vox. «Donde esté, voy a pelearme para que Alberto Núñez Feijóo y [Santiago] Abascal no gobiernen la vida de nuestros hijos e hijas», ha indicado la titular de Trabajo.

«Si vosotros y vosotras hacéis exactamente lo mismo, compañeros y compañeras, vamos a ganar; no tengo ninguna duda», ha aseverado Díaz, para añadir: «Empecemos por pensar que podemos ganar».

«Empecemos a movilizarnos», ha manifestado la fundadora de Sumar. «Si hay que movilizarse contra el Gobierno de España, movilicémonos», ha subrayado la vicepresidenta segunda del Ejecutivo. Yolanda Díaz es miembro del Consejo de Ministros desde 2020, cuando entró a formar parte del Ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

«No necesitamos rollos, compañeros y compañeras, no necesitamos cosas muy extensas, necesitamos hablar claro, dirigirnos a las necesidades de la gente y actuar», ha aseverado.

Yolanda Díaz se ha referido también a la crisis de vivienda que ha provocado una acampada en la Puerta del Sol: «El problema principal que tiene nuestra gente hoy se llama vivienda». «Nos jugamos todo a esto», ha expuesto. En su opinión, esto no es «ninguna broma» y no les vale «cualquier real decreto». «No queremos contentar a la derecha, la derecha que se retrate votando y nosotros movilizándonos», ha subrayado.

Sumar publicó un comunicado este sábado amenazando a los titulares de cartera del PSOE, mayoritarios en el Consejo de Ministros, con no sentarse en la reunión de este próximo martes. «Nos plantamos hace medio año y nos volveremos a plantar el martes si hace falta», trasladó el partido fundado por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, a través de un comunicado de las formaciones que forman la coalición de extrema izquierda.

Este domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha culpado al PP de la crisis de vivienda en medio de la ola de protestas que han desembocado en la acampada en la madrileña Puerta del Sol. En su lugar, ha anunciado que están «trabajando contrarreloj» para aprobar un nuevo decreto de vivienda este martes. Así lo ha expresado en un acto por la presentación de candidaturas del PSOE de la Comunidad de Madrid para las elecciones municipales y autonómicas de 2027 en Getafe.