El Gobierno cambia las normas: en octubre obligará a las empresas a detallar por escrito salarios, horarios y horas extra

Las condiciones laborales son uno de los factores más importantes en cualquier trabajo. Aspectos como el salario o el horario forman parte de esas condiciones que ofrecen en sus contratos numerosas empresas y que responden a diversas características dependiendo de las circunstancias. Por ello, las empresas españolas tendrán que adaptarse a las nuevas obligaciones laborales que se empezarán a implementar el próximo 5 de octubre de 2026, basándose en el Real Decreto 723/2026. Esta norma amplía la información que los empleados deben recibir por escrito sobre las condiciones laborales.

La modificación principal de esta nueva norma se visualizará en el salario. Las empresas deberán informar de manera detallada sobre la remuneración, diferenciando el salario base de los complementos y mostrando los elementos variables de la nómina. Con esto se pretende conocer de forma más nítida cómo se determina el sueldo de un trabajador. La nueva normativa también introduce cambios relacionados con la jornada laboral y los horarios. La documentación entregada al trabajador deberá recoger la duración de la jornada y su distribución incluso, en los trabajos nocturnos o a turnos.

Otros factores importantes

Uno de los factores que ha adquirido gran relevancia en esta nueva ordenanza se enfoca en que las empresas deberán informar sobre las condiciones aplicables a estas horas y sobre la forma en la que deben ser compensadas o retribuidas en cada caso. Además, la normativa introduce cammbios relacionados con la jornada laboral y los horarios. Es decir, la documentación entregada al trabajador deberá recoger la duración de la jornada y su distribución. En el caso de los trabajos a turnos o nocturnos también deberá quedar detallado.

En el caso de las horas extraordinarias

Las horas extraordinarias tendrán que ser informadas en todo momento. Lo anterior se traduce en que las empresas tendrán que dictar en todo momento las condiciones aplicables a estas horas y la forma en la que deben ser compensadas o retribuidas.

Las condiciones del contrato

La regulación amplía los datos que deben facilitar las propias empresas al trabajador sobre su relación laboral y entre esos datos figuran las funciones que deberá desempeñar, el grupo o categoría profesional, el lugar de trabajo, la fecha de inicio y si existe también la duración prevista del contrato.

Por otro lado, en los contratos temporales tendrán que quedar reflejadas las circunstancias que justifican su duración determinada. A su vez, tendrán que exponer en su totalidad el periodo de prueba y otros aspectos relacionados con la finalización de la relación laboral, incluidos los sistemas automatizados utilizados en la gestión laboral cuando estos intervengan en las decisiones que puedan afectar a los trabajadores.

¿Cuándo entrará en vigor?

El 5 de octubre de 2026 las empresas españolas deberán cumplir las nuevas exigencias de información establecidas por el Real Decreto 723/2026. Un cambio que supondrá la disposición de una información más detallada y transparente sobre los aspectos de un empleo, salario, jornada, horarios y horas extraordinarias. Esta norma adapta la legislación española a las peticiones europeas que se deben cumplir para garantizar la transparencia, reforzando el derecho de los trabajadores a conocer por escrito las principales condiciones de su empleo.