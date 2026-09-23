Enrique Riquelme (COX) pide a la ONU reforzar las infraestructuras energéticas en Latinoamérica

En el marco de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra del 22 al 28 de septiembre en Nueva York y reúne a representantes de cerca de 190 países, Enrique Riquelme, presidente y fundador de Grupo COX, ha participado en diversos encuentros centrados en los principales desafíos económicos, sociales y energéticos a escala global.

Dentro del programa de conferencias, el presidente de Cox intervino en el panel Impulsando la Competitividad: Una Alianza Birregional para Financiar una Transición Energética Justa y un Crecimiento Resiliente coorganizado por la CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica) y el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), donde compartió la visión de la compañía sobre los retos y oportunidades de la transición energética en América Latina y el Caribe.

A lo largo de su intervención, Enrique Riquelme recalcó que «estamos viviendo un contexto global de alta incertidumbre y volatilidad, y que este tipo de encuentros son espacios de diálogo fundamentales para generar oportunidades de cooperación regional frente a una situación global adversa».

También añadió que este contexto «perjudica la inversión y la capacidad de los gobiernos en ámbitos tan críticos como la energía y el agua, infraestructuras esenciales para la vida, la economía, la productividad, la digitalización, la industrialización y la estabilidad social».

Asimismo, advirtió que el actual contexto geopolítico dificulta la inversión y la capacidad de los gobiernos para impulsar proyectos estratégicos en ámbitos como la energía y el agua, infraestructuras que calificó de esenciales para la vida, la productividad, la digitalización, la industrialización y la estabilidad social.

Uno de los principales mensajes trasladados por el fundador de Cox fue la necesidad de reforzar las redes eléctricas para hacer posible una transición energética efectiva.

En este sentido, afirmó que «el presente y futuro de la transición energética depende de la existencia de redes modernas, flexibles e interconectadas», subrayando que la electrificación de la economía, la expansión de los centros de datos, la inteligencia artificial o la movilidad eléctrica exigirán una capacidad energética y una calidad de red significativamente superiores a las actuales.

El próximo viernes, el presidente de Cox clausurará una conferencia centrada en los retos y oportunidades de Iberoamérica, reafirmando el compromiso de la compañía con el desarrollo de alianzas internacionales en sectores estratégicos como la energía, el agua y las infraestructuras.