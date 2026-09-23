Lorena Suárez, la socialista que pidió pasaportes de muertos para votar, está enchufada en el mayor feudo peronista de Argentina

Lorena Suárez, la que fuera líder del PSOE de Argentina entre julio de 2022 y agosto de 2024, mandato en el que llegó a solicitar fotocopias de pasaportes, incluso de una persona fallecida, para aumentar y adulterar el voto exterior en las generales de 2023, fue enchufada en el mayor feudo peronista de Argentina tras dejar la secretaría general de los socialistas en este país.

En concreto, según reza en su currículum en LinkedIn, Suárez pasó a trabajar en octubre de 2025 como «consultora externa» del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, cuya titular es Daniela Vilar. El máximo responsable y gobernador de dicha provincia es el peronista Axel Kicillof, ex ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner.

Y desde hace unos meses, la ex líder del PSOE en Argentina ocupa la Dirección de Bosques en este Ministerio de Ambiente. «Feliz de anunciar que emprendo un nuevo desafío al frente de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente. Los bosques son ecosistemas amenazados en los que habita una gran biodiversidad que requiere de nuestra intervención y cuidado», publicó Suárez en redes sociales el pasado julio.

Con anterioridad, siendo «consultora externa» de dicho ente, se dedicó «al desarrollo de una estrategia de comunicación» para «promover la adopción del modelo de planificación y gestión costero-marina en la provincia de Buenos Aires entre actores institucionales y sociales clave», añade.

Y es que Suárez dice poseer una «licenciatura» en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, unos estudios que cursó, según indica ella misma en dicha red social profesional, entre 1995 y 2005.

Además, la ex líder del PSOE en Argentina buscó votos para Sánchez entre los muertos, como refleja el audio destapado este martes por OKDIARIO. Señala que en 2015 cursó y consiguió una «diplomatura» en Derecho y Tecnología aplicados a Procesos Ambientales por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).

También desempeñó labores de asesoría en comunicación cuando entró a trabajar en 2012 en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), un ente público que tiene encomendada la limpieza de la cuenca del Río de la Plata. Aquí, como asesora de la Vicepresidencia, realizó «informes de gestión para la Corte Suprema de Justicia; audiencias en el Juzgado Federal de Morón; notas en medios de prensa; seguimiento de temas de gestión y reuniones con vecinos», entre otras funciones, sostiene.

El consejo directivo de ACUMAR está integrado por representantes de los gobiernos de la Nación, la Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en 2012, cuando Suárez empezó a trabajar para este organismo, el presidente era Juan José Mussi, quien también ocupaba el cargo de Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Mussi llegó a ser procesado en 2016 por el presunto desvío de una partida destinada a sanear la cuenca hidrográfica del río Matanza-Riachuelo para la construcción de un espacio en Tecnópolis.

Suárez fue ostentando distintas responsabilidades en ACUMAR, donde ejerció desde 2020 como coordinadora de Cultura y Patrimonio de este ente público, ya bajo mandato de Martín Sabbatella, puesto al frente de dicho organismo por el gobierno del kirchnerista Alberto Fernández.

Sin embargo, en febrero de 2025, con la Administración Milei, Suárez dejó ACUMAR tras haber sido «despedida» por «motivos presupuestarios», según señaló en redes sociales. Medio año después fue recuperada por el Gobierno peronista de la Provincia de Buenos Aires que encabeza Axel Kicillof.

El propio presidente argentino, Javier Milei, se refirió este martes al audio de Suárez destapado por OKDIARIO en su cuenta oficial de X, donde calificó el episodio de «socialismo del siglo XXI: 1.0.1.» (nivel básico).

OKDIARIO desveló este martes que Lorena Suárez, entonces secretaria general del PSOE en Argentina, fue acusada a nivel interno de animar a utilizar pasaportes de muertos en las elecciones generales españolas de 2023 a través del voto por correo en el exterior.

El audio reproducido por este periódico muestra cómo la política socialista, en una conversación por teléfono con un militante, pide sumarse a «un circuito de compañeros» para que «vayan a buscar votos», con el objetivo de aumentar el apoyo argentino a favor de Pedro Sánchez.

«De tu tía, la que se murió»

El plan para cometer el supuesto fraude, según explica la que era líder del PSOE en Argentina a dicho militante -no identificado-, es «conseguir la fotocopia del pasaporte» español. «Hasta el 18 se puede enviar por correo», advertía la dirigente socialista. Suárez trataba así de aprovechar la reciente supresión del voto rogado, que ya no obligaba a aportar a los solicitantes del voto por correo en el exterior un documento oficial que certificase su identidad.

«Si conseguís el de tu papá o alguno más, el pasaporte, la foto, yo con eso me arreglo. Y si no, bueno, que vayan y voten en la embajada», explicaba Suárez. En esta fraudulenta captación de votos, sugería también a su interlocutor que cogiera el pasaporte «de tu tía, la que se murió».

Esta dirigente socialista tuvo un papel muy activo en la defensa de la Ley de Memoria Democrática -conocida como Ley de Nietos- para promover nacionalizaciones masivas en Argentina. Asimismo, Suárez asistió al Comité Federal del PSOE en Madrid que ratificó las listas para las elecciones de 2023, y posó allí en varias fotografías junto al jefe del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez.