Expertos en psicología y grafología coinciden: esto es lo que podría significar escribir mezclando letras mayúsculas y minúsculas

Escribir una palabra utilizando indistintamente letras mayúsculas y minúsculas puede parecer una simple cuestión estética o una costumbre adquirida con el tiempo. Sin embargo, la grafología lleva décadas tratando de encontrar una relación entre determinados rasgos de la escritura y la personalidad de quien escribe. Desde esta disciplina se ha relacionado la combinación irregular de mayúsculas y minúsculas con una búsqueda de diferenciación, originalidad o necesidad de expresar una identidad propia. La psicología, no obstante, exige una mayor cautela, ya que no existe evidencia suficiente para afirmar que este único rasgo permita conocer cómo es una persona.

Una forma de diferenciarse

La interpretación grafológica sostiene que la escritura puede contener determinados patrones que reflejan la manera en la que una persona se relaciona consigo misma y con los demás. Dentro de este enfoque, alterar deliberadamente el tamaño o el tipo de las letras puede interpretarse como una ruptura de las convenciones habituales de escritura.

Así, mezclar mayúsculas y minúsculas dentro de una misma palabra se ha relacionado con una posible necesidad de individualización y diferenciación. La persona buscaría, según esta interpretación, que aquello que escribe tenga una apariencia particular y se aleje de la norma. No obstante, esta explicación pertenece al ámbito de la grafología y no debe confundirse con una conclusión psicológica establecida.

La grafología no es un diagnóstico

Este matiz resulta especialmente importante cuando se habla de «expertos en psicología». La grafología y la psicología no son equivalentes. La primera intenta extraer información sobre la personalidad a partir de características gráficas, mientras que la evaluación psicológica utiliza métodos y herramientas validadas para estudiar diferentes aspectos del comportamiento y la personalidad.

La investigación científica también ha estudiado otros elementos de la escritura mediante métodos computacionales. Algunos trabajos recientes analizan características concretas del movimiento de la mano o de la escritura para estudiar procesos motores y determinadas dificultades, pero eso es diferente de afirmar que una característica visual aislada permita deducir la personalidad de un adulto.