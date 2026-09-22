Nueva noche de tensión con altercados violentos en Ceuta. Los antidisturbios de la Policía Nacional tuvieron que intervenir esta madrugada para sofocar un motín en el asentamiento de inmigrantes ilegales de Loma de Colmenar. Unas horas antes, una inmigrante fue apuñalada por otra en el campamento instalado a las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y los agentes desalojaron otro «piso patera» con 20 inmigrantes.

El operativo policial se desarrolló a última hora de la tarde de este lunes como consecuencia de las denuncias vecinales que alertaron sobre la constante entrada y salida de inmigrantes de una vivienda de protección oficial situada en la barriada de Loma Colmenar.

Allí, los agentes desalojaron a una veintena de inmigrantes del «piso patera», la mayoría mujeres y menores de edad que quedan a cargo del Gobierno de la ciudad autónoma.

Detenida la propietaria del «piso patera»

La intervención policial terminó con la detención de la propietaria de la vivienda, a la que se acusa de cobrar 30 euros por noche a las mujeres que permanecían alojadas en el inmueble. Será acusada de un delito de facilitación de la inmigración ilegal.

Es el tercer «piso patera» que se desarticula en Ceuta, después de que la Guardia Civil localizara otro en la calle Real con 25 inmigrantes ilegales hacinados y ocultos en su interior previo pago de 300 euros al mes. La Policía Nacional también desarticuló una organización que escondía a otra decena de inmigrantes en el barrio del Príncipe que pagaban 900 euros por vivir en un garaje.

Y después, motín y apuñalamiento

La tarde se cerró con la detención de una inmigrante ilegal marroquí acusada de apuñalar a una compañera en el campamento ilegal instalado ante las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

Ya de noche, los antidisturbios de la Policía Nacional se vieron obligados a intervenir, reforzando a sus compañeros, para sofocar el enésimo motín y reyerta multitudinaria entre inmigrantes ilegales. Esta vez el suceso tuvo lugar en el asentamiento de inmigrantes del Lomo de Colmenar.