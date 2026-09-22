La reflexión de Robbie Williams (52 años), sobre la vejez: «No le tengo miedo a envejecer, me siento más feliz a medida que lo hago»

Como ya sabemos, Robbie Williams se ha convertido en una de las grandes figuras de la música británica. Lejos de contemplar el paso del tiempo con temor, el cantante atraviesa una etapa plena. Su nuevo álbum, Britpop, le ha permitido reencontrarse con parte de su historia y mirar su carrera con una perspectiva diferente. En COOL tenemos todos los detalles.

Una estrella que sigue llenando escenarios

A sus 52 años, Robbie Williams continúa ocupando un lugar privilegiado en la historia del pop británico. El artista, que comenzó su trayectoria pública como integrante de Take That a mediados de los años 90, ha construido después una carrera en solitario marcada por grandes éxitos como Rock DJ, Angels, Feel y Millennium.

Este año ha vuelto a situarse en lo más alto de las listas británicas con Britpop, un álbum cuyo propio título funciona como una declaración de intenciones. Pero más allá de los escenarios, se encuentra en un momento en el que parece observar su trayectoria con cierta distancia. El paso de los años, lejos de inquietarle, se ha convertido para él en una experiencia positiva.

«Es muy extraño seguir teniendo 16 años, pero a la vez tener la misma edad que los ancianos. ¡Me siento como una adolescente! Mi cuerpo, obviamente, no. Es confuso estar aquí y no sentirme así», explicó en una entrevista concedida al medio brasileño O Globo. Y añadió una reflexión que resume su actual relación con el envejecimiento: «No le tengo miedo a envejecer, me siento más feliz a medida que envejezco».

La contradicción entre la edad física y la sensación interior es, según sus palabras, una de las particularidades de esta etapa. Robbie mantiene la energía del artista que comenzó siendo adolescente, pero contempla ahora su pasado desde la experiencia acumulada durante décadas.

Un título con cierta provocación

El nombre de su nuevo álbum tampoco es casual. Britpop era una elección prácticamente inevitable, tanto por su procedencia como por la relación que mantiene con aquella época de la música británica.

«En primer lugar, porque soy británico y hago música pop. Y también porque no formé parte del movimiento Britpop», explicó. El cantante recuerda que durante los años 90 quedaron fuera de aquel movimiento bandas y artistas que desarrollaron sus carreras en paralelo a grupos como Oasis y Blur.

Robbie reconoce, además, que el título tiene un componente provocador. «Es una provocación, porque sé que habrá hombres blancos de mi edad a los que les molestará que haya elegido llamar a mi álbum Britpop», señaló.

Su relación con aquella década es, en cualquier caso, mucho más profunda que una cuestión musical. Los años 90 marcaron buena parte de su vida personal y profesional, pero también estuvieron vinculados a algunos de los momentos más complicados de su trayectoria.

«Probablemente fue la última década en la que las cosas tenían algún sentido», afirmó. A su juicio, entonces existía más tiempo para asimilar lo que ocurría antes de que la atención colectiva se desplazara hacia el siguiente acontecimiento.

«Me alegro mucho de haber vivido los años 90. Suelo decir que fue una época estupenda para pasarlo mal», reconoció. Según hemos comprobado en este medio, ha hablado en distintas ocasiones de los problemas de alcohol y drogas que afrontó durante aquella etapa, por lo que su recuerdo de la década está inevitablemente ligado tanto al éxito como a sus dificultades personales.

La nostalgia por una época pasada

El cantante también ha reflexionado sobre la fascinación que los jóvenes actuales sienten por los años 90. Para él, esa nostalgia no es un fenómeno extraño, sino una evolución natural que se repite de generación en generación.

Williams recuerda que, durante los años 90, muchos jóvenes miraban hacia los años 60 con admiración y cierta idealización. La revolución sexual, la música y las guitarras formaban parte de aquella imagen romántica del pasado.

Ahora, explica, son los años 90 los que ocupan ese lugar. La diferencia está en la velocidad con la que ha cambiado la sociedad. Para alguien joven, recuerda Williams, resulta difícil imaginar un mundo en el que todavía no existía internet tal y como se conoce actualmente.

Esa distancia tecnológica hace que aquella década pueda parecer mucho más remota de lo que los años 60 parecían para quienes vivieron los 90. El tiempo cambia, pero la mirada nostálgica hacia generaciones anteriores permanece.

Su particular visión del K-pop

Robbie Williams también ha hablado de uno de los grandes fenómenos musicales de la actualidad: el K-pop. Su experiencia en Take That le permite observar con especial interés el modelo de grupos como BTS, que han convertido sus espectáculos en producciones de enorme dimensión internacional.

El cantante reconoce que resulta difícil no quedar impresionado ante la precisión de sus actuaciones. «Son tan refinados, la coreografía es increíble y muy compleja, las imágenes son preciosas, el vestuario es impecable…», señaló.

Sin embargo, esa perfección también le provoca cierta reflexión. Williams asegura que echa de menos las imperfecciones humanas que formaban parte de otras épocas de la música.

«Por un lado, admiro enormemente su perfección, y por otro, echo de menos ver las imperfecciones», explicó. «Me encantan esos tres minutos y medio de belleza deslumbrante, pero luego pienso: Ok, ¿dónde están los humanos?».

Precisamente por eso, la portada de Britpop recupera una imagen mucho más imperfecta y reconocible de su pasado. Se trata de una reproducción de una fotografía de 1995, tomada durante el festival de Glastonbury, en la que aparece con un diente menos.

«¡Para mí, es uno de mis momentos más icónicos!», ha declarado el artista, reivindicando así una imagen que encaja con su visión de una carrera en la que no todo ha tenido que ser perfecto para convertirse en memorable.