El homenaje póstumo a Juan Tamariz, protagonista de los Premios de Cultura de Madrid: «Consiguió algo extraordinario»

Juan Tamariz, Félix Ramiro, Jaime Urrutia, José Sacristán, Jordi Socías y los hermanos Caballero son algunos de los nombres reconocidos este año en los XXIV Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid. El acto, celebrado en los Teatros del Canal, ha reunido a 16 premiados de disciplinas como la moda, la música, el teatro, el cine y la fotografía.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la encargada de entregar unos galardones que buscan reconocer trayectorias y proyectos vinculados a la creación y a la cultura madrileña. Durante su intervención, ha reivindicado una región «libre, plural, abierta, popular, vanguardista, siempre exigente y de calidad» y ha definido a los premiados como personas que enriquecen Madrid a través de «la palabra, la música, la imaginación y la belleza».

Premio de Moda

Entre los nombres de esta edición destaca Félix Ramiro, que recibe el Premio de Moda por una trayectoria de más de tres décadas dedicada al diseño masculino. El creador comenzó su carrera en 1988, después de formarse en Diseño en Madrid, y desde entonces ha construido una firma en la que conviven la sastrería, la artesanía y las tendencias.

Su recorrido también ha estado marcado por el vínculo entre moda y cultura. Uno de sus proyectos más destacados fue el homenaje al dramaturgo Jacinto Benavente a través de La malquerida, una propuesta con la que trasladó al diseño el universo del teatro y el patrimonio cultural español. La Comunidad de Madrid ha reconocido además su evolución desde el taller familiar hasta las pasarelas internacionales.

Premio de Música

La música cuenta con dos de los galardones de esta edición. Jaime Urrutia ha sido reconocido en Música Popular después de su trayectoria al frente de Gabinete Caligari y de su posterior carrera en solitario, mientras que Luis Cobos recibe el premio de Música Clásica por una carrera que incluye más de 100 discos de oro, platino y diamante y trabajos junto a distintas formaciones internacionales.

Premio de Danza

En el apartado de Danza, el premio ha sido para África Guzmán, primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza y actualmente vinculada a la dirección y formación de nuevos talentos. En Artes Cinematográficas y Audiovisuales, los galardonados son Alberto y Laura Caballero, creadores de series como Aquí no hay quien viva, Machos Alfa y Muertos S.L.

Premio de Teatro

El teatro reconoce este año a José Sacristán, con más de seis décadas de trayectoria sobre los escenarios. El actor continúa actualmente vinculado a las tablas con El hijo de la cómica, espectáculo basado en las memorias de Fernando Fernán Gómez.

Premio de Fotografía

La fotografía tiene como protagonista a Jordi Socías, mientras que el Salón de Otoño recibe el Premio de Artes Plásticas. También han sido reconocidos MADPAC, en Artes Circenses; las sastrerías Fermín, Justo Algaba y Santos, en Tauromaquia; y Rafael Ansón, en Gastronomía.

Premio Póstumo

El Premio Especial de Magia ha sido concedido a título póstumo a Juan Tamariz, fallecido el pasado mes de agosto. El ilusionista madrileño fue una de las grandes figuras de la magia de cerca y la cartomagia y logró convertir esta disciplina en un espectáculo cercano para varias generaciones. Su hija, Ana Tamariz, ha recalcado durante el acto cómo su padre «consiguió algo extraordinario, que la magia cada vez tuviera más presencia», acercándola a todo tipo de formatos, desde los bares hasta los grandes teatros y consiguiendo que estuviera cada vez más presente en los grandes programas de televisión.

El listado se completa con Juan Tamariz, distinguido a título póstumo con el Premio Especial de Magia; Guitarras Manuel Rodríguez, en Patrimonio Histórico; Valentín Díez Morodo, en Mecenazgo; José Carlos Gracia, en Literatura, y las Representaciones Litúrgicas Populares de la Comunidad de Madrid, en Artes Populares.