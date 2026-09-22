Primark recupera una prenda clásica que vuelve con fuerza este otoño: un polo de punto con aire retro y acabado premium

Con septiembre ya bien avanzado y de hecho casi a punto de finalizar, toca empezar a guardar algunas de las prendas más veraniegas y recuperar otras que nos solucionan fácilmente los días de entretiempo. Y entre jerséis, chaquetas y americanas hay un básico que vuelve a tener mucho protagonismo este otoño: el polo de punto. Una prenda que durante años hemos relacionado con un estilo bastante clásico pero que ahora regresa con diseños mucho más fáciles de llevar que son tendencia y uno de los que están arrasando lo tienes en Primark.

La cadena irlandesa no lo ha dudado, y se ha apuntado a esta tendencia con un polo azul claro que reúne buena parte de lo que buscamos en esta época del año. Es de manga larga, tiene un corte sencillo y está confeccionado en punto con mezcla de lana. Pero probablemente lo que más llama la atención es su diseño, ya que a primera vista podría pasar perfectamente por una prenda bastante más cara. Y su precio era precisamente uno de sus grandes atractivos, tan sólo 16 euros para el que muchas consideran, el polo de la temporada.

Primark recupera una prenda clásica que vuelve con fuerza este otoño

No hace falta que una prenda tenga demasiados detalles para que funcione y este polo es un buen ejemplo. Primark ha recuperado el diseño tradicional, con cuello camisero y una fila de pequeños botones oscuros en la parte delantera. El contraste de esos botones con el azul claro consigue darle un toque especial sin hacer que deje de ser un básico. También tiene manga larga y puños ajustados, mientras que el corte es regular, por lo que no queda excesivamente ceñido.

Otro detalle importante está en el tejido. El polo está confeccionado en una mezcla de 65% acrílico, 20% poliamida y 15% lana, una composición pensada para una prenda de punto ligera que encaja muy bien en los primeros meses de otoño. Ese 15% de lana le da además ese punto más cálido que buscamos cuando empiezan a bajar las temperaturas, pero todavía no hace el frío suficiente como para sacar los jerséis más gruesos. Primark aconseja lavarlo a un máximo de 30 grados, siempre del revés y junto a colores similares. Tampoco debe meterse en la secadora: lo indicado es dejarlo secar en plano para ayudar a conservar su forma. En caso de plancharlo, debe hacerse también del revés y a baja temperatura.

Un polo que es muy fácil de combinar

Su color también ayuda. El azul claro es bastante fácil de combinar y se aleja un poco de los marrones, grises, negros y burdeos que suelen llenar los armarios cuando llega el otoño. Además es un color tendencia esta temporada.

Las imágenes de la firma dan además una buena pista de cómo puedes llevarlo. De hecho lo combina con el pantalón beige de pernera ancha, un cinturón negro muy fino y le suma mocasines oscuros. No hay mucho más, y precisamente ahí está la gracia del conjunto. El pantalón de vestir consigue que el polo pierda ese punto excesivamente deportivo que a veces asociamos a este tipo de prendas. Al mismo tiempo, el azul y el beige funcionan muy bien juntos y crean un estilismo bastante limpio. De hecho, el conjunto recuerda bastante a ese estilo universitario y preppy en el que aparecen prendas de punto, camisas, polos, pantalones de pinzas y zapatos clásicos y que es lo que marca la tendencia para este otoño.

Y si no quieres pantalones de vestir, con unos vaqueros rectos y unas bailarinas tendríamos una versión mucho más informal. También podría funcionar con unos jeans oscuros y botines cuando empiece a hacer más frío, o incluso con una falda midi y mocasines. Y si queremos llevarlo cuando las temperaturas bajen algo más, basta con añadir una americana, una gabardina o un abrigo.

Un básico que vuelve este otoño

El polo lleva tiempo dejando de ser una prenda reservada al armario masculino o a estilismos demasiado clásicos. Las versiones de punto han ayudado mucho a ese cambio porque se encuentran a medio camino entre una camisa y un jersey. Puedes llevarlo solo, como hace Primark, pero también permite jugar con las capas. Y eso durante el otoño siempre viene bien, especialmente en esos días en los que salimos de casa con frío y a mediodía parece que todavía estamos en verano.

En este caso, el punto fino y la presencia de lana en su composición hacen que tenga un aspecto más cuidado. A eso se suma un diseño liso, sin estampados ni grandes logotipos, algo que facilita bastante que podamos seguir utilizándolo temporada tras temporada. El azul claro tampoco es un color complicado. Con beige queda especialmente bien, como demuestra el estilismo de Primark, pero admite muchas más opciones. Blanco, gris, azul marino, marrón chocolate e incluso negro pueden servir para aprovecharlo con prendas que probablemente ya tenemos en el armario.