Mañana 21 de septiembre llega a Lidl la cafetera espresso Silvercrest para preparar cafés de barista en casa por 99 euros

En Lidl muchas son las cafeteras que podemos encontrar dentro de su sección bazar, muchas de ellas pertenecientes a la marca Silvercrest que como ya sabemos, es la responsable de sus electrodomésticos. Pero esta temporada hay una en concreto que llega ahora a su tienda online y que ya está dando mucho que hablar entre los amantes del café. La cafetera espresso Silvercrest para preparar cafés de barista en casa por 99 euros.

Y es que hacerse un buen café por la mañana cuando arranca el día, puede marcar la diferencia. Y más si eres de los que suelen pasar por la cafetería antes de entrar a trabajar. Con esta cafetera espresso Silvercrest, podrás hacértelo en casa, en pocos minutos y además con la posibilidad de usar café molido. Tiene portafiltro, una bomba de 19 bares de presión y además incorpora una boquilla de vapor para calentar o espumar la leche. De este modo, no sólo vas a poder hacer un espresso, sino también preparar en casa un cappuccino o un café con leche con su correspondiente espuma.

La cafetera espresso de Lidl para hacer un café de barista

Cuando compramos una cafetera, una de las primeras cosas que se recomienda mirar en la presión. En este caso, la cafetera espresso Silvercrest cuenta con una bomba de 19 bares, que según indica Lidl permite conseguir una buena crema y favorecer el desarrollo del aroma del café. Funciona a través de portafiltro, por lo que tendremos que poner el café molido, prensarlo y encajarlo en la máquina antes de preparar nuestro espresso. Puede parecer algo más laborioso que apretar el botón de una cafetera de cápsulas, pero precisamente ahí está parte de la gracia de este modelo.

Además, incluye dos filtros diferentes, uno para preparar una taza y otro para hacer dos a la vez. Algo que viene bastante bien si por la mañana sois dos en casa y no queréis tener que preparar primero un café y después el otro. O también por si tienes invitados en casa un día a comer, y deseas hacer sobremesa tomando todos café. Con este sistema puedes hacer los cafés de dos en dos y lo mejor es que una vez utilizados, los filtros se pueden meter en el lavavajillas.

También podemos preparar cappuccinos y cafés con leche

Si quieres ese espresso cremoso y de sabor intenso como los que tomas en un bar, esta cafetera Silvercrest es perfecta, pero si además te apetece tomarte un cappuccino, un latte o simplemente un café con leche y un poco de espuma, este modelo es también el indicado ya que incorpora una boquilla de vapor 2 en 1 que se puede utilizar como salida de agua caliente, pero también como espumador para la leche. De este modo, puedes preparar primero el espresso y después calentar y espumar la leche directamente con la misma máquina. No necesitas comprar un espumador independiente ni tener otro aparato ocupando espacio en la cocina.

Además, la cafetera permite seleccionar entre tres niveles de temperatura para el espresso, algo que no siempre encontramos en los modelos más sencillos y que permite adaptar un poco más la preparación a cómo nos gusta tomar el café.

Tiene un depósito extraíble y bandeja para recoger las gotas

En cuanto al agua, Lidl indica una capacidad aproximada del depósito de 1,27 litros, aunque señala un volumen útil de alrededor de un litro. Y al ser extraíble, se puede sacar para llenarlo directamente bajo el grifo en lugar de tener que ir echando agua con una jarra cada vez que se vacía. Por otro lado, en la parte inferior encontramos también una bandeja de goteo extraíble y tiene un indicador del nivel de agua, así que podemos saber cuándo toca vaciarla, y la rejilla también puede retirarse para facilitar la limpieza.

Y hay otro detalle que viene bien si eres de los que salen de casa y cinco minutos después empiezan a preguntarse si han apagado la cafetera. Este modelo tiene desconexión automática después de aproximadamente 30 minutos.

Incluye el prensador para preparar el café

En cuanto a accesorios básicos para poder usar esta cafetera espresso de Lidl tenemos el mencionado portafiltro, los dos filtros para una o dos tazas y un prensador con base de acero inoxidable. Este último nos servirá para compactar el café molido dentro del filtro antes de colocar el portafiltro. La máquina tiene además 1.350 W de potencia. En cuanto al diseño, Silvercrest ha apostado por un acabado plateado de acero inoxidable combinado con algunos elementos negros, bastante parecido al de las cafeteras espresso tradicionales y muy en la línea de las tendencias actuales para este tipo de electrodomésticos. Eso sí, no tiene pantalla LED pero no se requiere ya que usarla es fácil y todo se hace directamente a través de sus controles frontales y laterales.

Y llegamos al precio, que seguramente sea uno de los motivos por los que esta cafetera va a llamar la atención. La cafetera espresso Silvercrest cuesta 99 euros y llega ahora a la tienda online de Lidl. Por ese precio tenemos una máquina con portafiltro, 19 bares de presión, boquilla para espumar leche, tres temperaturas para el espresso y posibilidad de preparar una o dos tazas a la vez, logrando así ese deseado café de bar pero sin tener que salir de casa.