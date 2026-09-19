La siniestra historia detrás del piso de Sánchez en Mojácar: una mafia francesa afín al PSOE dio un pelotazo

El apartamento que la familia Sánchez-Gómez posee en Mojácar (Almería) se levanta sobre un antiguo hotel que en los años 80 protagonizó un fraude bancario de 310 millones de pesetas. Así lo ha podido reconstruir OKDIARIO a partir de documentación registral, municipal y periodística de aquel entonces. El Hotel Mojácar pasó en 1986 a manos de una mafia francesa que, como recogen las crónicas de la época, negoció con el corrupto director de la Guardia Civil Luis Roldán la entrega de etarras a cambio de facilidades para hacer inversiones en España.

El inmueble, hoy conocido como Victoria Building, ha ocupado el lugar del histórico Hotel Mojácar, cuyos nuevos propietarios tras una sospechosa operación desaparecieron en los años 80 sin devolver los créditos concedidos por un banco público ni pagar a sus trabajadores.

El Hotel Mojácar fue diseñado por el prestigios arquitecto español Roberto Puig Álvarez y se inauguró en 1969 como uno de los primeros proyectos hoteleros en la localidad almeriense. El municipio era un vergel sin explotar, recuerdan fuentes próximas al caso consultadas por OKDIARIO. Tenía 1.500 habitantes frente a los casi 8.000 que tiene ahora. El complejo hotelero tenía elementos únicos como un mural abstracto del pintor Manuel Hernández Mompó que luego acabó en un museo.

En 1986, Puig atravesó un estado anímico débil tras lo que consideró una estafa de una mafia que le hizo perder el hotel y no recibir el dinero pactado. Vendió las acciones de la sociedad propietaria a un grupo representado por el francés Jean Claude Brouard, conocido en los servicios de la Guardia Civil como «el lobo».

Según publicó La Voz de Almería el 18 de mayo de 1994, los nuevos propietarios «consiguieron dos créditos del Banco Exterior de España por un total de 310 millones de pesetas»: uno de 260 millones, formalizado el 30 de diciembre de 1986, y otro de 50 millones, concedido el 29 de enero de 1987.

La mafia francesa que operó en Mojácar mantuvo contacto directo con Luis Roldán, entonces director general de la Guardia Civil, quien más tarde protagonizó uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia española. Investigado por cobro de comisiones ilegales, tráfico de influencias y enriquecimiento injustificado, Roldán huyó de España en 1994, poco antes de que un tribunal ordenara su ingreso en prisión. Los medios de la época dicen que la mafia francesa negoció con Roldán tras el caso GAL, la trama de terrorismo de Estado contra ETA activa entre 1983 y 1987, en la que fue condenado Rafael Vera. Se trata del mismo secretario de Estado para la Seguridad al que, según La Voz de Almería, Brouard el lobo «se presentó» para negociar la entrega de la cúpula de ETA—.

Ese mismo verano de 1994, Brouard y su socio Juan Manuel Delgado Sanz pasaron dos meses alojados en el propio Hotel Mojácar donde Sánchez logró años después un piso.

Imágenes del antiguo Hotel Mojácar.

Al finalizar la temporada estival, ambos «se fueron de Mojácar sin pagar a los trabajadores y con más de 300 millones de pesetas concedidos por el BEX y que nunca devolvieron», según el citado diario local.

El Banco Exterior de España (BEX), consultado entonces sobre la operación, se limitó a responder que «no facilitan información de sus clientes y se acogen al secreto bancario». Puig, por su parte, falleció apenas dos meses después de cerrar la venta, sin haber cobrado más que «un pequeño anticipo» por sus acciones.

El hotel permaneció baldío durante años, cerrado tras la fuga de sus propietarios, hasta que –según documentos rescatados por OKDIARIO– a finales de los 90 el Ayuntamiento de Mojácar autorizó su transformación en viviendas.

El piso de Sánchez

El 15 de enero de 1999, la Alcaldía de Mojácar concedió a la empresa LOUFA, S.L. licencia para la «remodelación de edificio a viviendas (Antiguo Hotel Mojacar) en calle […]», según consta en el decreto municipal correspondiente.

Dos años después, el 27 de julio de 2001, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento aprobó la licencia de primera ocupación de «58 viviendas y 16 locales, y piscina» del edificio ya reformado.

El resultado de esa remodelación integral es el actual Victoria Building. Se trata de un edificio construido en el año 2000 sobre lo que en su día fue el emblemático Hotel Mojácar, y fue allí donde Pedro Sánchez adquirió una propiedad en 2001, por la que habría pagado 120.000 euros. Se trata de fechas en las que su suegro Sabiniano Gómez facturaba cientos de miles de euros con saunas-prostíbulos. De hecho la compra de Sánchez y Begoña Gómez se hace a la empresa que regentaban esos locales (San Bernardo 36 SL).

Otros medios han corroborado con posterioridad este mismo relato. La Voz de Almería informó ya en 2018 de que el matrimonio veraneaba en la localidad desde el año 2001, cuando decidió comprarse una modesta casita en el pueblo. Sánchez confesó en 2015 su lugar ideal para “perderse” en verano: «Mojácar, siempre Mojácar». Se trata de un bastión del PSOE donde estalló un escándalo de compra de votos. El Juzgado de Instrucción número 4 de Vera continúa investigando la trama principal vinculada a miembros de la lista del PSOE.

Un apartamento con vistas de lujo

La nota simple del apartamento de Sánchez indica que tiene una superficie útil de 73,20 metros cuadrados. La compraventa, según el documento, fue autorizada ante notario el 11 de abril de 2013 e inscrita el 3 de julio de ese año, con carácter privativo dentro del régimen de separación de bienes del matrimonio.

Lo que sí queda acreditado, en cualquier caso, es que el edificio en el que la familia Sánchez-Gómez ha tenido residencia de veraneo durante años ocupa exactamente el mismo emplazamiento que el hotel protagonista del escándalo de 1986.

Entre el cierre del hotel arruinado y la llegada de sus actuales vecinos ilustres han transcurrido más de tres décadas, un lapso temporal que separa dos historias que, por pura casualidad geográfica, comparten piedra, cimientos y una misma dirección postal en la ladera de Mojácar. El antiguo hotel de la fuga y las maletas vacías se ha convertido, sin que sus paredes lo recuerden, en la fachada tranquila donde la familia de La Moncloa ha guardado, durante años, las llaves de sus vacaciones.