Isaac Moreno Gallo, ingeniero y experto en historia antigua (68 años), sobre el Imperio romano: «Ninguna cultura ha dejado en el territorio una huella tan brutal hasta nuestros tiempos»

Las carreteras y los acueductos romanos nos permiten entender hasta qué punto la ingeniería transformó el mundo antiguo. Para Isaac Moreno Gallo, estudiar esas construcciones sobre el terreno sirve para descubrir una capacidad técnica que todavía cuesta apreciar en toda su dimensión.

El ingeniero lo explica de una forma muy contundente: «Ninguna cultura ha dejado en el territorio una huella tan brutal como esa, hasta nuestros tiempos». Para defenderlo, se basa en aspectos como la ingeniería, la cultura y sus grandes obras.

Por ejemplo, Moreno Gallo destaca la planificación de aquellas infraestructuras y su utilidad cotidiana. Según el experto, transportar mercancías y abastecer de agua a las ciudades fue fundamental para extender la influencia romana.

El experto Isaac Moreno Gallo defiende la huella de la Antigua Roma en el mundo

El experto sitúa las carreteras entre las realizaciones más admirables de aquella civilización. También subraya la dificultad de las galerías subterráneas para desecar lagos, las grandes explotaciones mineras y las conducciones que llevaban agua desde lugares lejanos.

En su entrevista con Viator Imperi, describe así la manera de trabajar de los ingenieros romanos: «Unos principios de sorprendente modernidad. Planificación, proyecto, valoración y puesta en obra, es la única forma en la que las obras pueden llevarse a cabo con éxito».

Justamente, para Moreno Gallo, esa organización explica la magnitud y la permanencia de sus construcciones. «Esta es la única forma en que las inmensas realizaciones que transformaron el Mundo Antiguo hayan podido llegar hasta nuestros días con su huella indeleble», añade.

Para quienes no sabemos tanto de historia romana, el ingeniero ha destacado tres grandes obras: la desecación del lago Fucino, los acueductos de abastecimiento de Roma y el muro de Adriano. De este último destaca especialmente el enorme movimiento de tierras que requirió.

Cuáles fueron los motores de la romanización, según el ingeniero Moreno Gallo

La importancia de las vías iba mucho más allá del desplazamiento en el Imperio Romano. De hecho, el ingeniero las considera el elemento básico para entender cómo se organizaba la sociedad y cómo se propagaba su cultura.

«El comercio, las mercancías, la cultura, la lengua y la romanización en general, se transmitieron por las carreteras romanas», argumenta. De esta manera, vincula la capacidad constructiva con el funcionamiento del territorio.

Para Moreno Gallo, el abastecimiento urbano también ocupa un lugar destacado: «Disponer de agua potable y de calidad en la ciudad y hasta en tu propia casa, es un hecho que logra más adeptos entre las culturas indígenas con las que contactaban, que la propia victoria por las armas».

Además, Isaac Moreno Gallo quiso atacar los mitos que caen sobre las calzadas romanas: «Desgraciadamente, se sigue estudiando que las carreteras romanas eran caminos de cabras con losas en la superficie, confundiéndolas con la estética de las calles de las ciudades».

Quién es Isaac Moreno Gallo, experto en ingeniería antigua e historiador de la Antigua Roma

Isaac Moreno Gallo nació en Burgos en 1958, es ingeniero técnico de Obras Públicas y graduado en Geografía e Historia por la UNED. Ha unido su experiencia profesional con la investigación de carreteras, acueductos y otras construcciones antiguas.

«La Historia me gustó desde siempre, sin embargo, mi formación inicial fue ingenieril por lo que siempre tuve curiosidad en saber cómo desarrollaban la ingeniería los antiguos», cuenta al explicar el origen de su interés.

Además, con los años ha desarrollado un método de estudio propio: «Solo con el análisis directo de las estructuras y de las obras de ingeniería que aquellos técnicos realizaron podemos deducir el alcance y el verdadero funcionamiento de estas».

Esa labor también alimenta su divulgación, desde Ingeniería Romana hasta sus vídeos. Aun así, cuanto más sabe, más le queda por descubrir: «Tengo la sensación de que es inalcanzable acabar de entender todo lo que aquella gente llegó a construir y los logros tan impresionantes que hicieron».