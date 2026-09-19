Volotea vive días de turbulencias y afronta un otoño marcado por el ajuste. La aerolínea, que durante años ha defendido una estrategia de crecimiento y expansión por Europa, está reduciendo su actividad en varias bases, necesita nueva financiación y prepara cambios en su plantilla que ya están afectando a los pilotos más jóvenes.

La fuente consultada por OKDIARIO asegura que alrededor de 40 cadetes que se incorporaron a la compañía el pasado año no serán renovados cuando finalicen sus contratos a finales de octubre.

La misma fuente explica que los pilotos con contrato indefinido sí mantendrán sus puestos, pero previsiblemente tendrán que asumir menos horas de vuelo, debido a la reducción de la operación y a la redistribución de las tripulaciones procedentes de las bases que están entrando en periodo de «hibernación».

El ajuste tiene una explicación operativa, o al menos, eso les han dicho desde la compañía. Volotea está reduciendo su presencia en algunas bases europeas y trasladando trabajadores a otros puntos de su red.

La aerolínea ha decidido mantener en «hibernación» las bases de Brest, Palermo y Nápoles y reducir un 50% la actividad de Burdeos y Lyon, según una información publicada esta semana. El recorte afecta a más de 300 trabajadores, que se enfrentan a reubicaciones o posibles salidas.

La consecuencia, según la fuente consultada, es que las tripulaciones que permanecen en la compañía tienen que redistribuirse allí donde todavía existe actividad.

26 aviones de una flota de 45

Y es aquí donde aparece una de las mayores contradicciones que rodean actualmente a la compañía: Volotea asegura en su información corporativa que prevé operar una flota de 44-45 aviones durante 2026.

Sin embargo, una información publicada esta semana, y confirmada por la fuente, sitúa la flota de Volotea en 41 aeronaves y asegura que, en la práctica, la compañía opera actualmente con sólo 26 aviones propios en servicio regular, a los que habría tenido que sumar cuatro aeronaves chárter para cubrir sus compromisos estivales.

La diferencia entre la flota anunciada y los aviones que realmente están volando ayuda a explicar el ajuste de horas y la no renovación de los cadetes. La pregunta es qué ocurre con el resto de aeronaves y por qué una compañía que prevé llegar a 44-45 aviones necesita recurrir a capacidad chárter mientras reduce la actividad de sus propios pilotos.

Pero la situación empeora para los comandantes. Dentro de la plantilla también circula otro escenario más delicado: un posible ERTE. La fuente consultada asegura haber escuchado que algunos comandantes podrían verse afectados.

Un ajuste que perfectamente podría darse si se analiza el último ejercicio de la compañía. Volotea cerró 2025 con 64 millones de euros de pérdidas y acumula siete ejercicios consecutivos en números rojos. El auditor EY advirtió además de un patrimonio neto negativo de 77,5 millones de euros y situó a la compañía en causa de disolución a efectos mercantiles, aunque la dirección sostiene que las medidas de recapitalización permiten solventar esa situación.

La aerolínea necesita además conseguir 25 millones de euros de financiación adicional, según informaciones publicadas recientemente. Volotea también ha renegociado pagos vinculados a financiación anterior, incluidos 49,3 millones de euros de intereses aplazados relacionados con préstamos del ICO y el rescate estatal.

La situación explica por qué el ajuste operativo tiene una dimensión que va mucho más allá de una simple reorganización de horarios. Y mientras la compañía busca liquidez, su estructura accionarial también está cambiando.

Próximo movimiento de la aerolínea

Aegean Airlines, hasta ahora accionista minoritario, está liderando una operación de reestructuración que podría darle el control efectivo de Volotea mediante una nueva sociedad holding y la capitalización de deuda.

Según Crónica Global, la operación contempla convertir 56 millones de euros de préstamos participativos y convertibles en capital, además de una ampliación de capital de 15 millones, de los que Aegean aporta 9,5 millones.

Los fundadores de Volotea, Carlos Muñoz y Lázaro Ros, que hasta ahora controlaban algo más del 50% de la compañía junto con el equipo directivo, quedarían en un segundo plano si la operación llega a completarse. La operación todavía depende de diversos trámites y negociaciones con acreedores.