Hotel Restaurante El Puerto: «Ceuta, un sueño a tu alcance»

No se trata en absoluto de cuestionar que los 1.700 invasores que han sido trasladados a los campamentos instalados en el puerto de Ceuta reciban un trato humanitario (ropa de cama, mochilas y sustento), como queda de manifiesto en los vídeos que hoy ofrece OKDIARIO, sino de insistir en que el problema de fondo no se resuelve sólo satisfaciendo las necesidades básicas de los inmigrantes ilegales, sino intensificando los mecanismos para que todos los que tomaron al asalto la ciudad autónoma española sean devueltos a Marruecos. Entre otras cosas, porque las instalaciones levantadas en el puerto ceutí pueden convertirse en reclamo para quienes, al otro lado de la frontera, siguen la evolución de los acontecimientos. Todo un efecto llamada y un mensaje: invadir España trae cuenta, porque en lugar de devolverte a tu país, te ofrecen comida y cama.

Insistimos en que el problema no se resuelve exhibiendo humanidad con los invasores y tratando con evidente desdén y abandono a los invadidos, porque eso supone admitir que España carece de mecanismos para preservar su integridad territorial. Aquí sí, y sin género de dudas, urge defender el concepto de prioridad nacional: los ceutíes, primero, faltaría más. Y, sin embargo, 50 días después, los únicos beneficiados por la gestión del Gobierno son parte de los inmigrantes ilegales que invadieron Ceuta y la única perjudicada, la población ceutí en su conjunto, forzada a tener que soportar una situación que no tiene visos de arreglarse por la desesperante negligencia de un Ejecutivo sobrepasado y abrazado a la mentira desde finales de julio.

Ofrecerles ropa de cama, colchones nuevos y comida a los invasores tendría sentido si su situación fuera transitoria y en breve fueran entregados a Marruecos, pero eso no va a ocurrir ni a corto ni a medio plazo. A corto y medio plazo, lo único seguro es que los ceutíes van a seguir abandonados por un Gobierno que, en cuestión de colchones y ropa de cama, es muy humanitario con los invasores y muy inhumano con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Qué terrible paradoja: cualquier policía cambiaría su colchón por los colchones del Hotel Restaurante El Puerto al que han sido trasladados parte de los ilegales: «Ceuta, un sueño a tu alcance»