Alejandro Magno sobre el poder: «Todo lo que hemos ganado con la espada no puede ser seguro ni duradero, pero el amor ganado con bondad es seguro y permanente»
Alejandro Magno: historia, conquistas y legado
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Alejandro III de Macedonia nació en julio del 356 a. C. en Pella, la capital del reino de Macedonia. Su educación estuvo en manos de uno de los grandes pensadores de la Antigüedad: Aristóteles. Bajo su tutela, Alejandro recibió una amplia formación en filosofía, ética, política, ciencias, medicina y literatura. La influencia de la cultura griega fue determinante en su desarrollo y, entre todas las obras que conoció durante su juventud, la «Ilíada de Homero» tuvo especial relevancia.
Tras convertirse en rey, sus campañas le permitieron construir un enorme imperio que se extendía desde Grecia y Egipto hasta Persia y diversos territorios de la India, y sus conquistas cambiaron por completo el mapa político del mundo antiguo. La expansión macedonia también favoreció el contacto entre diferentes pueblos y la difusión de la lengua y la cultura griegas por amplias zonas de Asia y el norte de África. Este proceso dio lugar al período conocido como helenístico, una etapa marcada por la mezcla y el intercambio entre las tradiciones griegas y las culturas de los territorios conquistados.
«Todo lo que hemos ganado con la espada no puede ser seguro ni duradero, pero el amor ganado con bondad es seguro y permanente»
Alejandro Magno basó buena parte de sus éxitos militares en una visión práctica del liderazgo. El rey de Macedonia luchaba en primera línea junto a sus tropas de élite, una actitud destinada a reforzar la moral de los soldados y demostrar que el comandante asumía los mismos riesgos que ellos. Pronto comprendió que la unión del ejército dependía del ejemplo personal y de una estricta disciplina. En batallas decisivas, su habilidad estratégica permitió superar la desventaja numérica gracias a una dirección precisa de las operaciones sobre el terreno.
«Todo lo que hemos ganado con la espada no puede ser seguro ni duradero, pero el amor ganado con bondad es seguro y permanente». Una posible interpretación de esta reflexión es que la fuerza puede servir para conquistar un territorio, pero no garantiza que quienes viven en él desarrollen una verdadera lealtad. Otra lectura plantea una diferencia entre dos maneras de ejercer el poder: aquella que se mantiene mientras existe una amenaza y aquella que continúa incluso cuando esa amenaza deja de estar presente. Independientemente de la intención exacta de Alejandro Magno, la idea ha perdurado hasta la actualidad porque resume en pocas palabras una cuestión mucho más compleja sobre la autoridad y la lealtad.
En el año 326 a. C., Alejandro Magno se enfrentó al rey Poro en la batalla del río Hidaspes. La campaña tuvo lugar en un territorio que el macedonio no conocía bien y frente a un adversario del que tampoco tenía demasiada información. Después de derrotarlo, sin embargo, decidió tratarlo con respeto y conservarlo en el poder como gobernante de su territorio.
La decisión refleja una estrategia diferente a la simple imposición militar, ya que entendía que mantener bajo control los territorios conquistados requería algo más que victorias en el campo de batalla. La cooperación de los pueblos y la aceptación de sus dirigentes podían resultar fundamentales para mantener la estabilidad de un territorio tan extenso.
Citas de Alejandro Magno
- «El cielo no puede tolerar dos soles, ni la tierra dos amos»
- «Aquellos que tienen el valor de vencer al miedo, son hechos libres y los que son conquistados por él, sufren hasta tener el valor para derrotarlo, o se los lleva la muerte»
- «Hay tantos mundos y aún no he conquistado ni siquiera uno»
- «No hay nada imposible para aquel que lo intenta»
- «Si espero, perderé la audacia y la juventud»
- «Al final, cuando todo se acaba, lo único que importa es lo que has hecho»
- «Yo no robo victorias»
- «No considero lo que Parmenión debería recibir, sino lo que Alejandro debería dar»
- «No distingo a los hombres en griegos y en bárbaros, como hacen las personas de mente cerrada»
- «Ahora que las guerras están llegando a su fin, deseo que ustedes sean capaces de prosperar en paz»
- «En cuanto a los límites de las propias labores, no reconozco ninguna para un hombre magnánimo, excepto aquellas que deberían conducir a logros nobles»
- «Nuestros enemigos son los persas, hombres que por siglos han llevado vidas llenas de comodidades y lujos. Nosotros, la gente de Macedonia, hemos sido entrenados para el peligro y para la guerra»
- «Desearía que los indios me creyeran un dios, ya que del informe del valor de un enemigo a menudo depende el éxito de una batalla»
- «Cuando damos a alguien nuestro tiempo, en realidad damos una parte de nuestra vida que nunca vamos a recuperar»
- «Si yo no fuese Alejandro, quisiera ser Diógenes»
- «Que todos los seres mortales de ahora en adelante vivan como un solo pueblo que esté de acuerdo y que trabaje para el avance en común»
- «El fin y el objeto de la conquista, es evitar hacer lo mismo que los vencidos»