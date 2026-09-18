La importante reflexión de Michael J. Fox sobre la resiliencia: «Aceptar el Parkinson no significaba rendirse»

Michael J. Fox volvió a emocionar al público durante los Emmy 2026 con un discurso en el que habló abiertamente sobre una de las experiencias que más ha marcado su vida. El actor, diagnosticado de Párkinson cuando tenía solo 29 años, recibió el Bob Hope Humanitarian Award por sus décadas de trabajo para impulsar la investigación y concienciar sobre la enfermedad. Ante el público, resumió su manera de afrontar el diagnóstico con una reflexión contundente. «Aceptar el Parkinson no significaba rendirse».

Un diagnóstico a los 29 años

Michael J. Fox recibió el diagnóstico de Párkinson en 1991, mientras trabajaba en la película Doc Hollywood. Durante varios años decidió mantenerlo en privado por miedo a las consecuencias que pudiera tener para su carrera. Finalmente, hizo público que padecía la enfermedad en 1998, cuando todavía continuaba siendo una de las grandes estrellas de la televisión estadounidense.

Lejos de abandonar por completo su actividad profesional, continuó trabajando durante años y convirtió su experiencia personal en una causa pública. En el año 2000 creó la Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research, organización dedicada a financiar investigaciones destinadas a comprender mejor la enfermedad y acelerar el desarrollo de tratamientos.

Convertir la experiencia en una causa

La fundación creada por Michael J. Fox se ha convertido en uno de los principales financiadores privados de investigación sobre el Párkinson. Desde su creación ha destinado miles de millones de dólares a proyectos científicos y ha impulsado iniciativas para acelerar el conocimiento de la enfermedad y encontrar nuevas terapias.

El actor ha explicado en distintas ocasiones que uno de sus objetivos ha sido precisamente cambiar la percepción social del Párkinson. En una entrevista publicada por la propia fundación en febrero de 2026, aseguró que durante años existió mucha vergüenza alrededor de la enfermedad y que se sentía especialmente satisfecho por haber contribuido a reducir ese estigma.

Más de tres décadas después de conocer que tenía Párkinson, el actor continúa vinculado a esa lucha. Su historia muestra cómo una circunstancia que inicialmente mantuvo en secreto terminó convirtiéndose en una parte central de su activismo. Y su mensaje en los Emmy vuelve a insistir en una idea que ha repetido durante años, ya que la aceptación puede ser el comienzo de una nueva manera de seguir adelante, no una rendición.