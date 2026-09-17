Leonardo DiCaprio decide invertir casi dos millones en comprar una isla de 42 hectáreas para convertirla en un santuario ecológico

Hay lugares que parecen destinados al turismo de lujo y otros que terminan convirtiéndose en refugios para la vida silvestre. En Belice, una pequeña isla de 42 hectáreas está vinculada desde hace años a un ambicioso proyecto que busca precisamente eso: recuperar un ecosistema deteriorado y convertirlo en un ejemplo de conservación ambiental. Detrás de la iniciativa está el actor Leonardo DiCaprio.

En 2005, DiCaprio adquirió junto al empresario Jeff Gram, Blackadore Caye, una isla deshabitada situada frente a las costas de Belice. La operación rondó los 1,75 millones de dólares. Más que crear un destino turístico convencional, la intención era recuperar una zona que había sufrido durante años las consecuencias de la erosión, la sobrepesca y el deterioro de sus manglares.

Estos últimos son fundamentales para la salud del ecosistema. Además de proteger las costas frente a la erosión, los manglares ofrecen alimento y refugio a numerosas especies y sirven como zonas de reproducción para diferentes animales marinos. Su recuperación puede favorecer, por tanto, a una cadena completa de especies, desde peces y crustáceos hasta tortugas y manatíes.

El proyecto dio un paso más en 2015, cuando se presentó oficialmente bajo el nombre de Blackadore Caye, a Restorative Island. La propuesta pretendía combinar conservación y turismo sostenible. El plan incluía un complejo construido bajo criterios ambientales, con energías renovables, sistemas para reducir los residuos y medidas destinadas a disminuir el impacto sobre el entorno.

La idea resulta especialmente llamativa porque plantea una cuestión que cada vez genera más debate: ¿puede el turismo convivir con la protección de la naturaleza? En este caso, la propuesta pretende que ambas actividades compartan espacio sin que el desarrollo termine destruyendo aquello que hace especial al lugar.

Para impulsar el proyecto, DiCaprio contó con Paul Scialla, fundador y director ejecutivo de Delos, mientras que Restorative Island LLC se encargó del desarrollo. La previsión inicial apuntaba a que el complejo pudiera abrir en 2018, pero los planes se han retrasado con el paso de los años.

La isla, sin embargo, sigue ligada a una idea que va más allá de la construcción de un resort. La prioridad declarada es recuperar buena parte de la vegetación y de los hábitats naturales que se habían degradado.

La iniciativa coincide con una realidad que afecta a numerosos ecosistemas del planeta: la pérdida de biodiversidad avanza mientras distintas especies afrontan la reducción de sus hábitats y de sus fuentes de alimento. Proyectos como el de Blackadore Caye ponen el foco en una alternativa: conservar espacios naturales antes de que el daño resulte irreversible.

Mientras tanto, en otro rincón del mundo, la conservación de especies amenazadas también ha dejado una imagen esperanzadora. El zoológico de Atenas ha celebrado el nacimiento de tres crías de tigre de Sumatra, uno de los felinos más amenazados del planeta. Sus nacimientos representan una oportunidad para una especie cuya supervivencia depende de los esfuerzos de protección y reproducción.

Desde una isla caribeña hasta un zoológico europeo, ambas historias tienen un elemento común: la conservación no consiste únicamente en proteger animales, sino también en recuperar los espacios que necesitan para sobrevivir. Y en un planeta donde cada vez quedan menos lugares intactos, esa tarea adquiere una importancia creciente.