Antena 3

Cristina Tárrega habla en ‘La Mesa’ de su época como reina de la madrugada: «La sociedad era más libre antes»

La comunicadora, ligada a Mediaset deste hace dos décadas, es entrevistada en Antena 3

Cristina Tárrega en 'La Mesa' (Atresmedia).
Cristina Tárrega en 'La Mesa' (Atresmedia).

La Mesa, el nuevo programa en prime time de Antena 3, ha llegado a su tercera semana de emisión, el miércoles 16 de septiembre, con Cristina Pardo al frente. El espacio se ha enfrentado a la situación de Ceuta, poniendo el foco en un posible viaje del rey Felipe VI a la ciudad, algo que el Gobierno de Pedro Sánchez estaría paralizando para no romper sus relaciones con Marruecos. Pero la gran sorpresa ha sido ver a Cristina Tárega entrevistada en Atresmedia cuando lleva años vinculada a Mediaset.

La valenciana Cristina Tárrega, con casi cuatro décadas de carrera a sus espaldas entre la radio y la televisión, ha construido buena parte de su trayectoria reciente dentro del universo Mediaset. En los últimos años ha sido colaboradora habitual en El programa de Ana Rosa, Tardear y Vamos a ver, además de participar como colaboradora de programas como Supervivientes, Gran Hermano VIP y La isla de las tentaciones. Recientemente, ya tuvo una aventura fuera de Mediaset, saltando a TVE como concursante de Bake Off: Famosos al horno.

Tárrega ha hablado, junto a Pepe Navarro, Máximo Huerta, Manel Fuentes y Santiago Segura, sobre los late nights, los programas que ha hecho, durante años, que los españoles estuvieran despiertos a altas horas de la madrugada. Recordemos que la comunicadora fue la cara visible de espacios como Sola en la ciudad y Territorio comanche, emitidos en Telemadrid entre 1997 y 2012.

«Fui una mujer contra hombres», ha recordado Tárrega cuando ha sido presentada en la mesa de debate y ha recordado su época en las madrugadas de Telemadrid, enfrentándose a otros programas conducidos por presentadores masculinos.

«Antes, la sociedad era más libre. Ahora está todo más medido y a cualquier cosa que dices se le puede dar la vuelta», ha dicho Tárrega sobre los programas que tanto éxito tuvieron durante la madrugada hace dos décadas.

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