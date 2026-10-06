Amir, veterinario experto, sobre el pastor belga malinois: «No es un perro, es una máquina»

El perro es considerado uno de los mayores confidentes en la vida del ser humano. Además de la lealtad y obediencia que poseen algunos de ellos tras la educación impartida por sus dueños, otros destacan por llevarlo en su propia genética. Un ejemplo de lo anterior es el caso del pastor belga malinois.

El veterinario Amir Anwary señala que esta raza «no es un perro, es una máquina». El experto destaca además que a la hora de educar a un malinois se debe empezar por apaciguar su energía. Al mismo tiempo, esta raza es considerada como una de las más complejas debido a la educación constante ejercida hacia ella.

¿Cuáles son las cualidades del pastor belga malinois?

Esta raza de perro está enfocada a perros de trabajo y destaca por su resistencia, vigilancia y una gran energía acumulada. Por eso, este perro se encuentra sobre todo en unidades caninas y misiones de seguridad y detección junto a las fuerzas del orden.

Sin embargo, su cualidad más importante es la energía. Esta energía debe ser trabajada y quemarse cada día, pero esto no finaliza con esa actividad física porque es considerada una de las razas más inteligentes y estimular su mente es incluso más importante que el aspecto del físico.

¿Cómo trabajar con un pastor belga?

Los entrenamientos de obediencia, rastreo, juegos de búsqueda y nuevas órdenes son cuatro posibles opciones para estimular mentalmente y entretener al pastor berlga malinois. Esto se traduce en esfuerzo y tiempo por parte del dueño hacia el animal.

¿Esta raza es adecuada para todo el mundo?

La energía que proyecta el malinois hay que saber tratarla y trabajarla, confirman los expertos. Además, la educación de esta raza comienza en sus primeros meses para evitar un posible descontrol de cara al futuro. Anwary avisa que un pastor belga puede volverse destructivo y la mejor forma para evitar que esto suceda es a través de la estimulación, socialización y trabajo del temperamento del animal.

Por otro lado, numerosas familias ven como algo improbable tener un pastor belga malinois en su familia por su fuerte carácter. Sin embargo, para una persona que realiza actividad física, esté dispuesta a comprometerse y sea consciente de las necesidades de esta raza, el malinois puede convertirse en un gran compañero.

El experto aconseja

Amir Anwary detalla que él no elegiría esta raza como mascota debido a que su trabajo es a tiempo completo y no podría dedicarle el tiempo suficiente que necesita esta raza.

El experto recomienda a los amantes de los animales que la atracción por un pastor belga malinois llega por su físico y su inteligencia característica. Por lo tanto, el pastor belga malinois no es reconocido como el perro más tranquilo y relajado, pero cuenta con una inteligencia y aprendizaje veloces.