El actor César Vicente confirma la muerte de su padre en el accidente ferroviario de Urda: «Siento tu peso en mi pecho»

La tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) sigue dejando historias personales marcadas por el dolor. El actor sevillano César Vicente ha confirmado que su padre se encuentra entre las víctimas mortales del accidente. El intérprete, conocido por su participación en películas como Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, y Los Tigres, de Alberto Rodríguez, ha querido despedirse de él públicamente con unas palabras cargadas de emoción.

«Siento tu peso en mi pecho, en mi corazón. No hay alma que pueda quitarme esta pena», ha escrito Vicente en sus redes sociales, en un mensaje recogido por Europa Press. Una despedida en la que también ha dejado espacio para los recuerdos compartidos y para aquello que, según sus propias palabras, seguirá manteniéndole unido a su padre.

«Seguiré escuchando Bambino todas las tardes (…). No dudes que cambiaré el mundo con arte y amor. Descansa, papá», ha añadido el actor, que ha convertido su publicación en un último homenaje a su padre.

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El dispositivo desplegado para esclarecer las identidades de las víctimas cuenta con más de 30 profesionales, entre médicos forenses, técnicos de autopsias y especialistas procedentes de distintos institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En las labores también participan expertos de Toledo, Ciudad Real, Cáceres, Albacete y Guadalajara.