Gonzalo Bernardos, economista experto: una familia marroquí viviendo en Navarra recibe «más de 4.000 euros mensuales» en ayudas

La gestión de las ayudas públicas es una de las preocupaciones de los españoles, sobre todo por los sectores de la población a los que se dirige. Estas ayudas son otorgadas por las Administraciones Públicas a personas con el fin de proteger a las personas vulnerables. Dentro de las ayudas más concedidas están las ayudas por acogimiento familiar, Ingreso Mínimo Vital (IMV), ayudas para la infancia y bonos sociales (agua, luz, etc).

Gonzalo Bernardos, economista, ha compartido en sus redes sociales el caso de una familia marroquí vulnerable en Navarra que recibe más de 4.000 euros mensuales en subsidios sin que ningún miembro de la familia trabaje.

La crítica del economista

Gonzalo Bernardos argumentó que recibir más de 4.000 euros en ayudas netas mensuales sin que ningún adulto trabaje elimina cualquier incentivo o estímulo para buscar empleo, debido a que es difícil encontrar salarios convencionales que igual dicha cifra. Expuso además que estas cuantías resultan superiores a los ingresos mensuales de la mayoría de las familias de clase trabajadora española, quienes reciben menos ingreso y tienen que afrontar jornadas laborales.

De forma irónica y directa, critico el diseño de las políticas de subsidio al considerar que el sistema permite acumular tales cantidades de dinero netas mensuales de dinero público en un hogar.

Las ayudas que recibe la familia

El total de dinero que recibe la familia de origen marroquí es de 4.058 euros mensuales netos. Este importe se divide en 5 ayudas públicas.

Compensación por acogimiento familiar (1487,14 euros) : esta ayuda está destinada al cuidado, la alimentación y la educación de dos menores en situación de desamparo legalmente tutelados.

: esta ayuda está destinada al cuidado, la alimentación y la educación de dos menores en situación de desamparo legalmente tutelados. Ingreso Mínimo Vital (1.470,05 euros) : se establece la ayuda con el objetivo de cubrir las necesidades esenciales de los miembros adultos del hogar sin recursos.

: se establece la ayuda con el objetivo de cubrir las necesidades esenciales de los miembros adultos del hogar sin recursos. Ayudas de Emergencias Sociales (724,53 euros) : destinadas al pago de alquileres o suministros básicos.

: destinadas al pago de alquileres o suministros básicos. Complemento de Ayuda para la Infancia (230 euros) : ligado al IMV, destinado a cada miembro de la familia para mitigar la brecha de pobreza infantil.

: ligado al IMV, destinado a cada miembro de la familia para mitigar la brecha de pobreza infantil. Bonos sociales (146,31 euros): cuantía destinada al pago de las facturas de la luz y gas debido al umbral de vulnerabilidad del domicilio.

Instituciones de Navarra aclaran el suceso

Las instituciones de Navarra aclararon que el volumen de ingresos se daría de la misma forma si fuese a una familia española. La familia marroquí, según afirman los diferentes organismos, se encuentra en una situación legal de desamparo y protección de menores muy excepcional. Además, argumentan que las ayudas se conceden por criterios de renta y vulnerabilidad de menores, como se hace en cualquier caso, independientemente del origen de la familia.